Por el momento el director del Hospital, Gabriel Guerra, no se tomará licencia por la fractura en su pierna

Días atrás se tomó conocimiento de un pedido de licencia por parte del director del Hospital Pirovano, Gabriel Guerra, a raíz de una fractura que sufrió en uno de sus miembros inferiores. El pedido de licencia finalmente no prosperará, debido a que Guerra considera que la situación del personal del Hospital está mejorando y no es un momento para ausentarse. En diálogo con nuestra emisora, el director del nosocomio dijo: “Yo había intentado pedir algún tipo de licencia, me pareció no ético pedir un certificado médico, mi idea era tomarme una licencia durante estos días, de todas formas seguí trabajando. Dentro de mis posibilidades a mi muchas veces no me gusta dejar las cosas por la mitad, soy demasiado responsable en eso, intenté y trato de lograr los cambios que necesitamos dentro del Hospital”. Guerra aclaró que “por lo pronto voy a seguir trabajando en forma conjunta con el resto de los jefes del Hospital para tratar de llevar todo adelante, llegado el momento cuando todo esté un poco más ordenado veremos”

Respecto a los cambios organizativos que se están desarrollando en el Hospital, Guerra subrayó que “era algo importante, si bien en algunos casos parecía como que este tipo de modificaciones eran en pos de generar algún tipo de represalia o sanción, en realidad la idea de este tipo de rotaciones era porque ya había un desgaste en la relación interpersonal que perturbaba el buen funcionamiento. Creo que incluso era nocivo para cualquier persona”.

“Hoy por hoy atendemos a un cliente externo que es el paciente, pero también tenemos un cliente interno que es el que trabaja junto a nosotros, este tipo de rotaciones va a dejar enfriar la cabeza de mucho y de a poco van a mejorar las relaciones interpersonales”, agregó.