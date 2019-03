Por inquietud de un no vidente tresarroyense, una joven de Suárez creó una app que identifica billetes y tarjetas

La ingeniera en sistemas suarense Lucila Lang, quien el año pasado estuvo viviendo en Polonia, debido a que obtuvo una beca de intercambio para trabajar en una empresa de desarrollo web, fue merecedora del segundo lugar del Premio Pre Ingeniería 2018 que organiza el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), que reconoce a los estudiantes más destacados del país en Innovación Tecnológica. Lucila diseñó una aplicación para ayudar a ciegos y disminuidos visuales a manejar billetes y tarjetas, y lo hizo en función de una inquietud del tresarroyense Sebastián Dop, un joven no vidente que estudia Biología en la UNS.

Lucila fue distinguida por haber creado la aplicación en Android "What's in my Wallet" (¿Qué hay en mi billetera?), que le permite a las personas ciegas o disminuidas visuales identificar billetes argentinos y tarjetas de crédito y débito de distintos bancos y otras como la Sube y la Credencial Universitaria.

La aplicación puede descargarse de forma gratuita en Play Store y funciona utilizando la cámara del celular. Al identificar los billetes argentinos y las tarjetas el dispositivo emite notificaciones sonoras a los usuarios.

Lucila percibió, en ese entonces, que pese a la notable autonomía que logran las personas ciegas o con disminución visual en el desarrollo de su vida cotidiana muchas tenían dificultades a la hora de realizar una compra o pagar, por no poder reconocer o distinguir los distintos billetes y tarjetas.

Desde que la aplicación puede descargarse en el celular se dieron algunas modificaciones en la circulación de los billetes y Lucila debió realizar las actualizaciones correspondientes. El año pasado se quitó el billete de $ 2 y se incorporó el de $ 20 y el de mil. Este año incorporó el billete de $ 50 y el de $ 100 que se emitieron a fin del año pasado. La valoración que han dado los usuarios a la aplicación ha sido de 4,7 de 5 y hasta el momento cuenta con 1.600 descargas.

Fuente: La Nueva