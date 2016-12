Por la sequía hay pocas chances de reproducción del mosquito del dengue

La directora de Bromatología, Lucía Gardey, se refirió a la presencia de una menor cantidad de mosquitos, en un año de sequía que retrasa el ciclo reproductivo de estos insectos. “Al haber menos lugares de agua estancada no tienen dónde poner huevos y los huevos no pueden eclosionar. En otros lugares de la Provincia está lloviendo mucho, incluso hay cuatro casos en estudio por posible dengue, pero en esta zona las condiciones son de sequía de manera que no hay muchas chances de reproducción del mosquito”, indicó.

No obstante, aseguró que por pedido del Ministerio de Salud provincial hay tres medidas básicas de prevención, que son el descacharrizado, la distribución de bolsas de basura de color verde para descartar cartones, chapas entre otros elementos reciclables; y el control de ovitrampas en forma semanal, hasta el momento con resultado negativo ya que ni siquiera abundan los huevos de mosquito común. “Todo esto se distribuye y organiza a través de las salas barriales y las localidades. Y en caso de que se produjera alguna alarma, estamos preparados para salir a fumigar de manera específica, ya que el hábitat del dengue es el hogar, por lo que no es útil fumigar los espacios públicos”, explicó Gardey.