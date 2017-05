Por lo menos fueron cuatro los ataques de las mecheras (video)

Con el transcurrir de las horas se van conociendo más detalles del ataque de las mecheras durante el día de ayer en Tres Arroyos.

LU 24 está en condiciones de confirmar que por lo menos fueron cuatros los ilícitos cometidos con esta modalidad en distintos comercios del centro de la ciudad.

A través del testimonio de damnificados, más el aporte de diferentes videos registrados por cámaras de seguridad y la repercusión de los hechos en las redes sociales, se pudo conocer que los robos fueron cometidos en Donatella – H. Yrigoyen 51-, Kevingston – H. Yrigoyen 98-, Claro Colón -Colón 182- y Jump –Chacabuco 268-.

No obstante, no se descarta que hayan sido más los comerciantes damnificados por este grupo de mujeres, teniendo en cuenta que no todos radicaron denuncia y quizás algunos no se hayan percatado de alguna sustracción en su negocio.