Por los costos de la obra de gas, vuelven sobre la idea de mudar la Comisaría

Los inconvenientes con el servicio de gas de la Comisaría Primera llevaron a tomar medidas paliativas que, según indicó el secretario de Seguridad, Werner Nickel, permitieron en las últimas horas mejorar la situación al menos en lo que respecta a la calefacción. “Se colocaron termos eléctricos y caloventores, lo que está lejos de ser lo ideal, pero es una medida transitoria”, admitió. Pero al mismo tiempo reconoció que se planea plantear al Ministerio la idea de mudar la dependencia policial a otro lugar.

Nickel advirtió que a partir del convenio que, suscripto con la Provincia para la adhesión a la Policía Comunal, “pareciera que todo lo que tenga que ver con esa fuerza depende del Municipio, aun cuando ese edificio, el que alberga a la Comisaría, no pertenece a la comuna, es de la Provincia. Pero esta realidad no nos toca solo a nosotros, hemos estado hablando con funcionarios de otros municipios y los envíos de fondos provinciales están muy atrasados. Por estos días recién estaríamos cobrando mayo, y el dinero que recibimos es el mismo que desde 2016, prácticamente no han sido actualizadas las sumas, que son inferiores a los 600.000 pesos. Tenemos un convenio por Policía Comunal pero los fondos son insuficientes para atender todos los requerimientos de la fuerza”.

El funcionario consideró que “es mucho lo que el Municipio ha hecho por mejorar lo que es Policía, con un taller mecánico, mano de obra que ponemos a disposición para reparar los patrulleros, y que no sólo se circunscribe a lo que es Policía Comunal, que es la fuerza descentralizada que nos correspondería a nosotros, sino que también atendemos al CPR, damos una mano en la Departamental, en el Centro de Reentrenamiento, varios requerimientos que atendemos con unos 300.000 pesos por mes de la Provincia y con los recursos que surgen de los impuestos que pagan los vecinos”.

La obra de gas

Nickel admitió que la obra de gas a ejecutar en la Comisaría es muy importante, porque se detectó una fuga en la instalación, que es muy antigua, y que deberá ser modificada sustancialmente para ajustarse a los requerimientos de la distribuidora del servicio. “Hemos hecho varios pedidos al Ministerio de Seguridad sobre la infraestructura de este edificio, y además el propio Municipio ha puesto mucho dinero en este lugar, en cloacas, electricidad y otros trabajos, y ya no tiene sentido seguir haciéndolo. Estamos tratando de ir personalmente al Ministerio para tratar este tema, porque ni siquiera podemos comunicarnos por teléfono. Uno de los temas a plantear es la idea del intendente, que es muy buena, de sacar a la Comisaría de ese lugar”, finalizó.