Por mal clima suspenden las “6 Horas de Pesca Variada de Mar” en Marisol

Las autoridades del Club Sportivo y Recreativo El Quequén, han decidido suspender el concurso de pesca anunciado para este domingo en Balneario Marisol, ante los pronósticos que indican mal clima para el fin de semana en la región.

Ricardo Pérez, Presidente de la institución, dijo esta mañana a LU24: “Hemos tomado la decisión de suspenderlo, porque los pronósticos no son muy favorables. Anticipan una especie de sudestada; vientos de 30 hasta 50 kilómetros por ahora y no tiene sentido exponer a la gente a ni siquiera poder tirar la caña”.

Aseguró que por ahora la idea es suspender, “cuando iniciamos esto, hablamos con todos los clubes de la zona y la idea era dejar una fecha de la semana libre, por este tipo de imprevistos para poder acomodarse, pero a la gente de Copetonas le sucedió lo mismo y ellos decidieron hacerlo un fin de semana después de nosotros. Nosotros quisimos respetar a todos y pasa esto; nos fuimos últimos pero bueno no queremos afectar a otros, ni molestar a nadie”, destacó.

Mencionó que contaban con buen número de anticipadas vendidas “hablaremos con las casas de pesca y se devolverá el dinero a todos”, aclaró.