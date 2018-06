Por presunta “desobediencia”, “casi” meten preso a un médico en el Hospital

La falta de custodia policial permanente en el Hospital Municipal de Tres Arroyos no deja de ser un hecho que intranquiliza a quienes desarrollan actividades en el mismo e inclusive a los que van por alguna atención en especial y se encuentran frente a hechos desagradables, protagonizados por personas que llegan con estados de nerviosismo extremos, ebrios, acompañantes de pacientes que no interpretan que deben esperar un determinado tiempo, y se exacerban etc.

En las últimas horas pudo conocerse que no hay más policía permanente en el Hospital, y si el Municipio quisiera que así ocurra, tendría que disponer de un presupuesto extra del orden de los 100.000 pesos por mes, dado que tiene que convenir un servicio adicional que implica unos 3000 pesos por cada día de un policía permanente.

La cuestión se desnudó días pasados cuando el director del nosocomio hizo público que carecen de guardia permanente de seguridad policial, dado que hay “un conflicto con la fuerza ”.

Entienden que la Policía ha tomado represalia de no brindar servicio gratuito, como se entiende que debería hacerlo por tratarse de un espacio de riesgo y público, dado el diferendo que mantienen con los médicos que “reniegan” realizar las revisaciones y extender los certificados previos que tienen que materializarse cuando un ciudadano es detenido y alojado en un calabozo. Es decir tienen que expresar en qué condiciones ingresa a la celda y en caso de tener lesiones, describirlas.

Ello es tarea específica del médico de policía, pero cuando este no está disponible, tiene que llevarla adelante un médico de la guardia del Hospital y debe extender el certificado.

Ante negativas de hacerlos, desde la Fiscalía se notificó mediante un oficio formal a los médicos que era “una obligación” fundamentada nada más y nada menos que en una acordada de la Corte. Ello significa que tiene la máxima exigencia de cumplimiento del organismo supremo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Médico “casi” preso

Tiempo atrás, una comisión policial llegó al Hospital con un detenido para que se proceda a cumplimentar la revisación y extender el certificado de práctica, dado que el médico de policía no estaba disponible.

En la guardia se negaron. Los policías volvieron a la Comisaría con el preso. Fue entonces que reiteraron el trámite, pero acompañados de un funcionario de la Policía con jerarquía y poder de determinación tal las facultades que le da el cargo.

Recibió la misma respuesta: “no lo vamos a atender”. De inmediato llamó a un testigo al azar entre las personas que estaban en la guardia.

El médico le preguntó “para qué el testigo?” recibiendo como respuesta que era para proceder a detenerlo por incurrir en el delito de “desobediencia”, fundamentado en el no cumplimiento de la disposición judicial que le obliga la práctica.

Pasado el momento de nerviosismo, el médico hizo el trámite, pero a partir de ese instante, las relaciones entre Policía – Médicos – Hospital no es la mejor.

Y se fue profundizando al punto tal que si hoy el Hospital quiere custodia “que pague el adicional”, manifestaron desde fuentes policiales que no se identificaron.

Secretario de Seguridad

El tema lo conoce el Secretario de Seguridad, quien buscaba respaldo del mismísimo intendente para actuar en consecuencia. No se descarta que el tema esté en conocimiento del Ministerio de Seguridad.