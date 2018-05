Por una falla del sistema informático, están paralizados todos los juzgados y tribunales del país

Los juzgados, las Cámaras y los Tribunales nacionales y federales de todo el país están hoy paralizados. Es porque el sistema Lex-100, donde se cargan y notifican sus resoluciones, está caído desde temprano en la mañana y la perspectiva es que siga así durante algunas horas más. A eso se suma que los abogados tampoco pueden acceder.

Desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, a cargo de la tecnología del Poder Judicial, señalaron que el problema surgió porque se rompió la placa madre del sistema, lo que afectó a todo el país. "Los técnicos están cambiando la placa y reiniciando el sistema. La información que nos trasmiten es que va a demorar un par de horas", le dijo a Infobae uno de los consejeros al tanto de la situación.

La falta de sistema es tema desde temprano en tribunales. "Llegué a las 7:30 y no funcionaba el Lex-100. Ya ayer a la tarde tuvimos problemas", le dijo a este medio un camarista federal.

Entre jueces comenzó a circular un mensaje de Whatsapp sobre la situación: "El problema es en todo el país. Afecta tanto a los usuarios internos, como a la consulta externa de los abogados. Se cayó un equipo que alimenta la red. Lo están reemplazando. Entienden que la solución y el restablecimiento del sistema se realizará en el curso de la mañana. En las próximas horas".

La falta de sistema implica que no se puede hacer ningún trámite en las causas. Ni recibir escritos de los abogados, ni dictar resoluciones porque se tienen que notificar de esa manera. "Solo podemos trabajar en Word para después subirlo al sistema cuando vuelva", explicó un juez.

El problema tocó hoy su punto máximo porque se cayó en todo el país, pero el Lex-100 –un sistema que se implementa desde 2011– genera críticas diarias por parte de los jueces.

"Se cae todas las semanas por varias horas. Nos impide trabajar. El sistema es malo y no hay solución", coinciden varios jueces.

El problema alcanza a los abogados que no pueden acceder al Portal de Gestión de Causas del Poder Judicial. Por eso, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) va a pedir que hoy sea declarado día inhábil para que no se tengan en cuenta los vencimientos en las causas.