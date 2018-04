Posible radicación de Farmacity: “Se están enfrentando dos modelos de comercialización” dijo Lamberta

El farmacéutico local Jorge Lamberta, se refirió a la situación expectante que se vive respecto a la posible entrada de la firma Farmacity en la Provincia de Buenos Aires, la que por el “momento es rechazada de acuerdo a la legislación vigente.

La ley 10.606, sancionada en la época del Gobernador Armendáriz, es la que reglamenta el ejercicio farmacéutico y en su artículo 14 dice al respecto sobre quienes pueden tener una farmacia: los profesionales farmacéuticos, las SRL entre farmacéuticos o las Sociedades en Comandita simple, es decir cuando una persona tiene el dinero y no es el farmacéutico y hace una sociedad, y luego las farmacias mutuales y sindicales; esas son todas las figuras legales y no admite las Sociedades Anónimas, por lo que fue rechazada la apertura de Farmacity, luego fue a la Cámara de Apelaciones y a la Corte de la Provincia, donde también se la rechazó”, dijo Lamberta.

“Los únicos lugares en que se ha desregulado la actividad fueron en EEUU, con verdaderos drugstores, y en Chile, donde al desregularse se formaron tres grandes cadenas y desaparecieron no solo las farmacias de barrio, sino que también desaparece la carrera al no tener posibilidades de una vez recibidos, desarrollarse como dueños de farmacia”, agregó.

“El medicamento es algo que no se puede comparar como otra mercadería por lo que me parece que la atención personalizada que tiene el farmacéutico es único porque es un profesional que estudió la carrera y también realiza otro tipo de servicios como la toma de presión, vacunas, inyecciones, el servicio que se trata de dar a los abuelos de PAMI, que si no tienen la receta luego hacemos el descuento, el contacto personal es muy importante”, refirió.

“No podemos evaluar por anticipado, pero creo que acá se están enfrentando dos modelos, uno màs orientado a la atención personal y la otra con más tendencia a lo que es un supermercado; lo que se pretende es compartir todo el modelo de la ley que tiene al respecto de ubicación de las farmacias y la ubicación de acuerdo a la población, que regula a su vez la radicación de las mismas en barrios periféricos y no en el centro, sobre todo en lugares como el Conurbano en que las distancias son muy grandes”.