Positiva reunión de panaderos con el intendente: “queremos que todas las panaderías estén en regla”, indicaron

Hoy por la mañana se llevó a cabo una extensa y positiva reunión entre panaderos y el intendente Carlos Sánchez, con el fin de solucionar poco a poco las problemáticas que afrontan los trabajadores de la industria panaderil en nuestra ciudad.

Participaron de la reunión junto al intendente, el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandre, el presidente de la Cámara Industrial de Panaderos de Tres Arroyos, Eduardo Ridino, el representante del Partido de la Costa, Abel Rodríguez y el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Carlos Bayúgar, entre otros.

En este sentido, Santoandre explicó que “la Federación tiene 11 mil panaderías legalmente constituidas, trabajamos por la industria panadera y estamos presentes dándole el apoyo a esta nueva cámara, estamos pasando por momentos muy difíciles. Nos llevamos una grata sorpresa, un intendente abierto y con toda la predisposición”.

“La idea es trabajar en conjunto por la familia panaderil que la está pasando muy mal. Tratamos de empezar a trabajar en conjunto por la problemática que tiene la ciudad, es la primer reunión que tenemos y de ahora en más queremos ir buscando soluciones”, indicó, al tiempo que agregó que “enfrentamos problemas con las tarifas, clandestinidad, precios de aportes patronales, todo eso forma un combo que genera que las panaderías no se puedan mantener en pie y se vuelvan en cierta forma clandestinas. En todo el país la problemática es muy similar”.

“Queremos que todas las panaderías estén en regla”

Eduardo Ridino, presidente de la Cámara Industrial de Panaderos de Tres Arroyos, sostuvo que “estamos muy complicados por eso decidimos comunicarnos con el intendente, invitamos a la Federación y al Centro de Panaderos de la Costa para que propongan ideas. Estamos en buen camino en base a lo que hablamos con el intendente”.

“Realmente Sánchez puso toda su buena predisposición, nos dijo que cuando lo necesitemos él va a estar, estamos muy contentos tras esta reunión. Queremos que todas las panaderías estén en regla, queremos hacer un trabajo legal y que se termine con la clandestinidad, no se puede solucionar de un día para otro”, manifestó.

Reunión positiva

En tanto que el representante del Partido de la Costa, Abel Rodríguez, comentó que “hemos estado trabajando toda la vida para el gremio, me he llevado una sorpresa muy grata porque nos encontramos con un intendente muy abierto a escucharnos, esto me hace acordar cuando planteamos en el Partido de la Costa esta situación”.

“Queremos que se pongan en regla cada uno de los colegas en Tres Arroyos, que estemos todos en igualdad de condiciones. A los muchachos que no están dentro del gremio le pedimos que se sumen”, finalizó.