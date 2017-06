Positivas reuniones de Policoop con legisladores

Tras reunirse con senadores, a convocatoria del vicepresidente de la Cámara, Carlos Fernández, el titular de Policoop, Pablo Escudero, aseguró que “les pedimos que nos ayuden a agilizar los expedientes para poder abrir la internación este año. Además estuvimos interiorizándonos acerca del tema de la expropiación del edificio, porque habíamos escuchado que la Provincia no quería pagar algunas expropiaciones, pero nos dijeron que eso no era así, por lo que nos derivaron a hablar con Pablo Nogués, del Ministerio de Producción. También los informamos, aunque ellos estaban enterados ya, de lo sucedido con este pedido irregular que recibimos. Por otra parte, los invitamos para que se acerquen al Sanatorio y vean cómo trabajamos y cuál es la verdadera necesidad que hay en Tres Arroyos de camas para internación”.

Respecto de la situación que obligaría a Policoop a iniciar gestiones desde cero, Escudero aseguró que “aprovechamos este viaje para llevar los certificados de los médicos y de los recursos humanos de la cooperativa, y les pedimos un plazo de 30 días para presentar los papeles de una ambulancia nueva que vamos a tener, pero hicimos foco en el informe técnico para habilitar las habitaciones del Sanatorio, solicitándoles además si nos permiten empezar a hacer algo para generar recursos y después habilitar todo completo”.

Respecto de la expropiación del edificio, se planteó “¿quién va a pagar la expropiación si es que la Provincia exige hacerlo? Porque no se le puede pagar a gente que le hizo daño a la salud de Tres Arroyos. Además el edificio tiene más de un millón de deuda de impuestos municipales, que nosotros estamos empezando a abonar mediante eventos y servicios al Municipio, y pasa algo parecido con Provincia, donde también queremos pagar. Así que las reuniones fueron positivas”, finalizó Escudero.