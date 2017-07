Precandidatos de Cambiemos realizaron el tradicional “timbreo” en el Barrio Colegiales

Esta mañana parte del equipo de Cambiemos en la ciudad y algunos de los precandidatos recorrieron el barrio Colegiales, con el fin de concretar el conocido “timbreo” y dialogar con los vecinos.

En la ocasión Laura Aprile, precandidata a Diputada por sexta sección electoral, aseguró tras conversar con los vecinos la mayor demanda en algunos casos pasa por contar con el servicio de cloacas.

“Muchos nos dan fuerzas, nos alientan, también hay gente que todavía está esperando el empujón y que la está pasando difícil, pero demostrando optimismo y sabiendo que las cosas no cambian de un día para otro y lo importante es no perder las esperanza. Además estoy muy contenta de que nos acompañe también en la ciudad Emiliano Balbín, precandidato a Diputado Provincial”, expresó

Por su parte, Balbín consideró que es importante escuchar las demandas e inquietudes de la gente. Es importante para continuar profundizando el cambio. Estamos viviendo un momento histórico en la provincia, donde un gobierno destina los fondos a la obra pública y no lo tira por arriba de un tapial, no los entierra, ni los guarda. Hay una gran opción en la ciudad. Esta es una lista de lujo”, sostuvo.

Matías Meo Guzmán, precandidato a concejal en primer lugar, anunció a LU24 que estarán recorriendo todos los barrios para acercarle la propuesta del espacio a la gente”.

Asimismo, Isabel Garrido, quien también participó de la actividad en dicho sector de la ciudad, hizo hincapié en la necesidad y el pedido de los vecinos de contar con el servicio de cloacas en parte del barrio y agregó: “realmente le agradezco a Laura Aprile, que me haya incluido en este grupo tan lindo y estoy más que orgullosa de estar con ellos participando”.