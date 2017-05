Preocupa a madres de alumnos de primer grado actitud de docente de la Escuela 5

Un grupo de madres se reunió con autoridades y asistentes sociales en la sede de la Escuela 5, reclamando sanciones para con la docente de primer grado, turno tarde, de nombre Mariana, según indicó una de las damnificadas en contacto con nuestra emisora.

Claudia Quintana, mamá de Milagros, la nena a la que la docente le habría tirado de la oreja, afirmó al móvil de LU 24: “Tuve que sacar a mi hija de primer grado me decía que la maestra se llama Mariana y es de turno tarde. La única respuesta que tenemos es que ella – por la docente - dice que no hizo nada; hay testimonios de otras mamás a cuyos hijos los amenazaba con que iba a venir la Policía; son chicos que dejan el Jardín para ingresar en otro mundo, un edificio más grande; Milagros llora a la noche y no quiere venir a la escuela; ¿por qué las mamás no les podemos creer a nuestros hijos? Se preguntó Claudia.

“Hoy me paso a mi sola acá en la escuela y sé que hubo casos en que los amenazaba con que iba a avenir la policía y saben en lo que quedó?: la maestra quedó en la escuela y yo tengo que sacar a mi hija.

“Muchos conocen a Milagros, nació prematura, tuvo muchos problemas y lo único que quiero es que sea feliz junto a sus compañeros, pero una vez más ganó la injusticia, porque me la tengo que llevar a otra escuela, no entiendo, ¿dónde están las leyes?, agregó.