Preocupa el deterioro de las instalaciones de la Escuela 501: “tenemos miedo de que pase algo con nuestros hijos”

Se llevó a cabo en la mañana de hoy una nueva Comisión de Familia en el Concejo Deliberante, en la cual madres de alumnos que asisten habitualmente a la Escuela Especial N° 501 advirtieron acerca del mal estado de las instalaciones del establecimiento y se mostraron preocupadas ante posibles accidentes por antecedentes climáticos.

En primer término, una de las madres de los alumnos de la Escuela, Paula Di Stéfano dijo: “venimos a plantear la situación de la Escuela n° 501, nosotras como mamás queremos apoyar al Directivo de la escuela, ellos vienen reclamando y luchando por el edificio, han pasado los días de lluvia que se ha inundado parte del SUM y las paredes tienen corriente. Es una Escuela especial, mandamos una nota al Concejo para que nos escuchen y podamos ayudar a los directivos, no queremos que la situación termine mal con un accidente”.

Los chicos fueron trasladados al pasillo de la escuela en forma de prevención ya que las paredes tienen corriente eléctrica “no sabemos bien de quien depende la autorización de dar clases en esas condiciones. Estamos interviniendo para ayudar a la directora para que no pasen estas cosas” argumentó Di Stéfano, al tiempo que agregó: “nos encontramos con la inspectora Vázquez, todavía no tienen noticia, ellos no podían ceder un compromiso de una gestión de otro año, no se sabe hasta cuándo va a ser. El martes próximo van a tener una reunión en La Plata y nos van a informar de la situación, nosotros pedimos que los chicos se cambien de lugar”.

Fechas de obras ficticias:

En tanto que Viviana Gamba dio a conocer que la concejal Laura Aprile había prometido fechas de obras que en este momento no son reales “todas las fechas que se vinieron anunciando no son reales. Queremos resguardar la seguridad de los chicos y el cuerpo docente, los chicos no pueden seguir trabajando cuando surgen estos acontecimientos climáticos que son bastante reiterados. Estamos viendo si hay una posibilidad de traslado o resolución del tema, cuando llueve hay lugares que no se pueden utilizar”

“Nosotros en principio vamos a ir a hablar con el Directivo, plantearle este tema a ver que puede hacer, nuestros pasos a seguir van a ser hablar con la Directora y plantearle los riesgos en los que están trabajando su cuerpo docente y los alumnos. Como mamás cuando llueve tenemos el miedo de que pase algo con nuestros hijos en la escuela”.

Además Gamba destacó que: “nos recibió el consejo escolar y nos notificó que había una nota del Directivo y el cuerpo docente planteando esta inquietud, de las condiciones en las cuales ellos tienen que trabajar esos días, la respuesta del consejo escolar no la sabemos”.