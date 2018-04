Preocupación de concejales por el impacto de las problemáticas sociales

Con preocupación, las concejalas Tatiana Lescano (UC), Mercedes Moreno (FpV), Andrea Montenegro (FR) y Claudia Cittadino (MV) analizaron lo planteado en la reunión extraordinaria de la Comisión de Familia, donde el equipo de Desarrollo Social local denunció el inminente cierre de cuatro programas destinados a niñez y adolescencia cuyo financiamiento será discontinuado por la Provincia.

“No tenemos respuesta acerca de por qué no estuvo presente Lucía Rodríguez, que sabía de esta reunión, fue notificada e incluso estaba conforme con su realización, pero finalmente al momento de dar cuenta de la gestión, no fue tan fácil. Sí se acercaron del equipo de Desarrollo Social local, que después de que se les sugiriera que ampliaran los programas, se les notificó que estos cuatro dispositivos van a ser cerrados porque en un escritorio se decidió que los fondos se necesitan para otras áreas y para el Conurbano”, sostuvo la presidenta de Familia, Tatiana Lescano, quien denunció que el impacto de estas decisiones “va a ser muy fuerte en Tres Arroyos, para las familias, para los trabajadores de los equipos, para la población vulnerable”.

Mercedes Moreno, por su parte, advirtió que “el Centro de Articulación local de Desarrollo Social no está funcionando, no tienen programas. Pensiones por discapacidad no se dan desde el año pasado, pensiones por madre de siete hijos fueron derivadas a Anses y están paradas hace más de un año en una caja, y se hizo una sola entrega de máquinas y herramientas para emprendimientos el año pasado, antes de las elecciones, y por trámites iniciados en mi gestión. Además, hay una trabajadora que está esperando el telegrama de despido porque figura en la lista que ayer la Gendarmería tenía en la puerta de la ex CONADIS en Buenos Aires”.

Andrea Montenegro, por su parte, denunció “un atropello a la niñez” a partir de la interrupción de programas sociales, y anticipó que se buscará que el diputado Pablo Garate gestione por esta situación, “como cada espacio que tiene un legislador debería hacerlo, porque está en juego el futuro de los chicos. Estos son trabajos silenciosos pero que arman fuertes redes de contención en los barrios”.

La situación social en Reta

En el encuentro, el contrapunto político hizo surgir lo ocurrido en Balneario Reta, pero además declaraciones periodísticas de la mujer que reconoció ser autora de los audios que hablan de un presunto apriete del intendente Sánchez a la familia de la mujer fallecida, dan cuenta de una compleja situación social que haría que niños coman o busquen elementos útiles en el basural. Sobre este punto, la concejala Claudia Cittadino advirtió que “es verdad que los problemas sociales se han ido profundizando, pero realmente no conocemos, ni yo que dejé la cartera hace más de dos años, ni Francisco Aramberri que estuvo al frente de la Secretaría hasta asumir como concejal el año pasado, que exista una situación semejante. Hablamos con la trabajadora social que tiene a su cargo la tarea en Reta y nos indicó que quienes requieren asistencia están identificados y la reciben, y al mismo tiempo nos aseguró que desconoce que haya una ONG que se dedique a la asistencia social en la localidad. Sí nos hizo referencia a esta mujer, que ha brindado algún tipo de ayuda con galletitas y alimentos en la escuela, y que donó juegos para una plaza, pero no se trata de un trabajo sistemático y continuado”.

Consultada acerca de si conoce a Teresa Magnetti, y si se trabajó en conjunto con esta persona para el diseño de la plaza en cuestión, Cittadino advirtió que “el intendente se acercó y agradeció a esta mujer que colabore con esa plaza y con la localidad, porque es el intendente de Tres Arroyos y no de los vecinalistas o de los afines a él. Y nunca ha inaugurado nada en lo que no esté presente quien puso los fondos”.