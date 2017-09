Preocupación de Unidad Ciudadana ante “políticas de ajuste en discapacidad”

Los integrantes de Unidad Ciudadana Martín Garrido, Viviana Gamba, Facundo Elgart y Jesica Butassi manifestaron su preocupación “ante políticas de ajuste en el tema de discapacidad”.

En conferencia de prensa, los miembros de la Comisión de Discapacidad expresaron que “hubo quitas de pensiones en forma sorpresiva, los beneficiarios iban a cobrar al banco y se encontraban que las mismas no estaban depositadas”.

“Los representantes locales del gobierno de Cambiemos no quisieron dar respuestas a los padres que tuvieron que recurrir a los ONG que estamos trabajando en la ciudad”, agregaron.

Asimismo recalcaron que “atrás de un discapacitado hay una familia que debe contenerlo y a veces no tiene los medios suficientes para poder hacerlo. Esto es una medida más de este gobierno totalmente insensible con los más vulnerables”.

También cuestionaron que “la disolución del Consejo Federal de Discapacidad es sacarle vos y voto a las personas con discapacidad y quitarle el protagonismo que estaban teniendo las provincias con sus diversas formas de participación”.

Finalmente, alertaron que “de 1.800.000 personas que reciben las pensiones hay 500 mil visados para poder dar de baja. Hay una política de ajuste en donde nuestros derechos pasan a ser un costo y manifestamos nuestra disconformidad con estas prácticas antidemocráticas”.

“Si la Agencia Nacional de Discapacidad que se crea es supuestamente un beneficio porque no lo dan a conocer públicamente a través de los medios de comunicación; y también pedimos que los representantes locales de Cambiemos den su postura sobre esto”, concluyeron.