Preocupación del sector cervecero por la confirmación del aumento del impuesto interno

En medio de cuestionamientos surgidos en el propio interbloque de Cambiemos, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación confirmó el aumento al 17% del impuesto interno a la cerveza, pese a que el Gobierno se había comprometido a mantenerlo en el 8%. Y desde el sector hablan de una “clara discriminación” y de favorecer el consumo del vino.

El director ejecutivo de Cerveceros Argentinos, Alejandro Berlingeri, dijo a LU 24 que “hay un desconcierto total, cada 15 días cambia la situación. El impuesto había quedado en el 8 por ciento, tras hablar con los ministros de Hacienda y de Producción. Ahora Nos encontramos con la sorpresa de que un diputado de la oposición, Diego Bossio, propuso volver a elevar el impuesto interno al 17 %. Es una clara discriminación y un fuerte incentivo a favor del vino que seguiría tributando 0 %”, añadió.

“Nos extraña esto de un diputado de la provincia de Buenos Aires, ya que el 80 por ciento de los 5 millones de cebada cervecera se cosecha en la provincia y Tres Arroyos es un lugar muy importante en cuanto a su producción como así también de malta. Hay cinco malterías radicadas en territorio bonaerense y Tres Arroyos tienen dos. Cuatro de las nueve grandes compañías cerveceras están en la provincia y hay 500 emprendimientos microcerveceros”, precisó.

“Se ve que el legislador no conoce de estos datos ya que tener que elevar el impuesto significaría tener que subir el precio, hoy la carga impositiva que tiene la cerveza es del 52,3%, y esto nos llevaría a un 58 por ciento”, añadió Berlingeri.

“Estimamos que el precio se va a incrementar en un 9 por ciento y, como hay bebidas sustitutas que van a seguir tributando 0 por ciento, se prevé una caída del volumen de alrededor del 7 por ciento, lo que va a traer aparejado seguramente pérdidas de puestos de trabajos”, advirtió.

“La verdad es que no sé porque hay tanto ensañamiento contra la cerveza. Tenemos 4,5 por ciento de alcohol versus el vino que tiene entre 12 y 14; el champagne va a tributar 0 y está claro que atiende a un segmento de la sociedad totalmente distinto. Esto no persigue ningún objetivo de salud, hay una evidente discriminación”, cuestionó.

Cabe señalar que según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que a mayor graduación alcohólica mayor carga tributaria.