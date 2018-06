Preocupación del SUTEBA por decisiones provinciales sobre Equipos de Orientación Escolar

La Secretaria General del SUTEBA en Tres Arroyos, Marcela Molina, en conferencia de prensa expuso la enorme preocupación del gremio que nuclea a los docentes, ante la decisión unilateral del gobierno provincial de transformar en equipos de distrito a los Equipos de Orientación Escolar.

“Esto es gravísimo”, dijo Molina a LU 24; “hoy estamos de paro, pero es un paro activo teniendo en cuenta las cosas que nos han pasado el fin de semana y a través de los medios y compañeros de la provincia, es urgente poner en conocimiento lo que nos está pasando a los docentes”.

Para informar sobre la situación y de qué manera afecta a los docentes que integran esos equipos, la dirigente sindical dijo que “el viernes nos enteramos lamentablemente que los equipos de orientación escolar pasaban a ser equipos de distrito, y si bien teníamos acá algunos equipos de distrito, siempre estuvimos en contra porque designan a los compañeros a tres o cuatro escuelas a la vez, por lo que ellos van a tener que acudir a cualquier escuela que sean requeridos, es decir que si la Inspectora distrital decide que el equipo de orientación de la Media 1 tiene que ir a prestar servicios a la Media 2, esto produce una verdadera desconexión, e implica la pérdida del sentido de tener un contacto concreto con la comunidad en su propia escuela”.

Molina sostuvo que “las resoluciones a nivel nacional y provincial, indican que todas las escuelas deben tener un equipo de orientación y paulatinamente iban creándose algunos cargos, rotundamente esto se cortó y ahora nos enteramos que ponen a todos como equipo de distrito”.

“Imagínense la importancia que tienen los equipos en esta situación que estamos viviendo y en cualquiera; tenemos muchas mamas adolecentes que necesitan acompañamiento y papas con problemas que también lo necesitan; creo que el problema no es presupuestario porque los docentes siguen trabajando, aunque sí tal vez pueda serlo, porque no se crean más cargos, pero ahora vemos que esta situación se fue agravando a lo largo del fin de semana, porque descubrimos que los profesores de artística, educación física e inglés quedarán en equipo de distrito, salvo los profesores del CEF o quienes trabajan en la Escuela de Artística”, esfecificó.

“Estamos denunciando con mucha fuerza y juntando firmas para que los padres nos apoyen porque la comunidad debe saber que este gobierno no dialoga, toma decisiones, las aplica y después nos enteramos; lo hicieron unilateralmente, no se trabaja en mesas de cogestión, no se llama a paritarias, pero después dicen que son el gobierno del diálogo, la verdad es que es una gravísima mentira, los docentes estamos muy preocupados, muy enojados y esto nos afecta a toda la comunidad educativa de la Provincia”, dijo.

Marcela Molina ratificó asimismo que en horas de esta tarde se analizarán las resoluciones, y que “habrá el jueves una movilización a La Plata el jueves, llevando las firmas para repudiar esta situación, y respecto de lo que se pueda encontrar los listados de los profesores, les pedimos a ellos que entran en el ABC para que miren su situación de revista. De todos modos tenemos prevista una reunión para mañana con representantes del distrito de la Dirección de Escuelas para que nos den respuesta, y luego seguiremos organizando la protesta sobre la marcha porque nos vamos enterando sobre la marcha; realmente es una falta de respeto hacia los docentes y es claramente flexibilización laboral, porque los docentes no van a saber a qué escuela tienen que ir hasta que la Dirección de Escuelas no se lo informe”.