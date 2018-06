Preocupación en el Concejo por el corte de programas en niñez y adolescencia

En una encendida exposición el concejal Francisco Aramberri, del Movimiento Vecinal, fundamentó un proyecto de resolución por el cual se propone al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia que por su intermedio se gestione una reunión con el Organismo de Niñez y Adolescencia, habida cuenta que por una resolución provincial, el 1 de julio se interrumpirán los programas Puentes de la Infancia, en el CIC de Olimpo, el Centro de Día del Barrio Ranchos, y el programa Operadores de Calle, luego que se solicitaran las audiencias para una reunión entre el intendente municipal y la responsable Pilar Molina, para poder llegar a un acuerdo para la que fueron luego suspendidas a poco de otorgarse, y en la que se podría haber gestionado un prórroga hasta el mes de febrero.

Se solicita además de la intervención ministerial, dirigirse a las diputadas oficialistas, Dra. Laura Aprile y Dra. Rosío Antinori para que acompañen en la búsqueda de soluciones para la continuidad de dichos programas.

Aramberri especificó que “este proyecto de resolución tiene importancia porque se trata de programas sociales de niñez y adolescencia, y como estamos a diez días que se den de baja todos los programas es que se pide una reunión”.

Destacó asimismo el edil vecinalista que “en Puentes de la Infancia hay setenta chicos, se convirtió en un centro de día, se trabaja de lunes a viernes, y en el Centro de Día del Barrio Ranchos también”.

“Estos programas se han dado de baja en toda la Provincia, yo hablé con Tandil, y no importaba si eran gobiernos de Cambiemos o de otro color político, no podemos permitir que esto suceda, que el ajuste llegue a este tema”.

"Cuando se eligen diputados es para que traigan soluciones y vayan a golpear puertas”

Expresó Aramberri que también que se solicita la intervención de las legisladoras, “ya que cuando se eligen diputados, es para que traigan soluciones, que vaya a golpear una puerta, y que nos puedan dar una respuesta. Aprobamos el 18 de abril un proyecto, el intendente pidió audiencia y los diputados no se enteraron o no escucharon”.

Sostuvo que los programas mencionados “fueron creados por empleados municipales, duraron seis meses y nos los cortaron” y dijo que “adeuda la Provincia pagos de estos seis meses, ya que el último fue en diciembre de 2017”

“A todos nos dieron de baja, a las ONG no se les corta la beca, y ojala que sigan enviando los fondos, al Frutillitas no le van a cortar la beca, y además el municipio aporta 170 mil pesos por mes”, dijo y agregó que “el Área de Niñez y Adolescencia va a seguir aportando a las ONG, y no a los municipios, y esto es un error, porque el municipio tiene que estar al tanto de lo que está pasando, creo que es un error pero la situación es ésta”.

“Quiero felicitar a todo el personal que trabaja en ellos, a pesar que hace seis meses que la provincia no deposita, por lo que espero que se pueda buscar que esto sea municipal, que no vayamos a la provincia”, concluyó Aramberri.

Garrido agregó “una preocupación más”

Por su parte Martín Garrido dijo que quería “agregar una preocupación más a lo que acaba de describir Aramberri, estos programas en su mayoría se complementan con asistencias técnicas que se pagan desde el Fondo de Financiamiento Educativo por lo que a toda esta cuestión se le suma la preocupación que si el Fondo se va a utilizar en su mayoría para infraestructura también vamos a tener un recorte en asistencias técnicas”.

Fabiano sigue de licencia

En otros aspectos, el deliberativo aprobó una nueva licencia en el cargo del Arquitecto Roberto Fabiano, y la incorporación de Alejandro Trybuchowicz, mientras dure la misma.

El “Banco Rojo” símbolo de visibilizar y concientizar sobre violencia de género

A propuesta del bloque de UC - PJ se dio tratamiento y aprobó por unanimidad la adhesión de la comuna al Proyecto “Banco Rojo”, emblema universal para visibilizar y concientizar sobre violencia de género.

“Este proyecto está destinado a sensibilizar a la ciudadanía y particularmente a la juventud, colocando un banco de color rojo con la inscripción “en memoria de todas las mujeres por quien decía amarlas” convocando a instituciones de las sociedad en las actividades de este proyecto, proveyendo la comuna de los elementos para poder realizar una intervención artística a poner un banco en una plaza, un pasaje, que ayude a reflexionar sobre el tema, y que las entidades educativas, clubes, clubes de servicio de la comunidad participen para que sea visible este problema para que las generaciones que vienen no sufran lo que estamos sufriendo ahora” según fundamentó la concejal Lescano.

Se sumó la renovadora Montenegro, quien dijo que “es una herramienta de prevención, de cara a los jóvenes; es un emblema mundial en contra del femicidio; transcurrimos muchos años calladas sufriendo violencia de todo tipo y ahora podemos salir de ese silencio y transformarlo en un enojo constructivo, a algunos les va a molestar pero no va a ser impedimento para que nos escuchen, nos atiendan y nos respeten”.

Adhesión a la Semana Mundial de Cardiopatías congénitas

Desde esa misma bancada se presentó y aprobó la adhesión a la Semana Mundial de Prevención de las Cardiopatías congénitas, la que fue declarada de interés municipal y que se celebra del 7 al 14 de febrero. En la misma se busca concientizar sobre esta problemática y será la Secretaría de Salud del municipio quien coordine las acciones de los diferentes actores.

Perros en vía pública: Un reclamo constantemente reiterado

Se reiteró un pedido de informes al Ejecutivo para que éste informe al cuerpo sobre políticas a llevar a cabo por la presencia de canes en vía pública.

Es un reclamo que hicimos el año pasado, dijo Martín Garrido “considerando el constante reclamo de vecinos, quienes llamaron al área de Bromatología y a PACMA sin obtener respuesta, son perros agresivos , no los recibe Pacma y hay cada vez más perros callejeros que corren a los ciclistas y hace que se caiga gente de las motos, algunos han sido mordidos, y como el proyecto que tiene Bromatología es a muy largo plazo con las castraciones, habría que dar soluciones inmediatas, ya que PACMA no recibe perros agresivos”.

Se sumó a esto, un pedido sobre el monto otorgado por el municipio a la ONG, y en que se gastaron los fondos del refugio canino, teniendo en cuenta que se ven campañas de la entidad para apoyar su funcionamiento.

La concejal De Grazia recordó que “el 4 de abril presentamos nota referida al tema por los hechos ocurridos en localidades balnearias, y en 2016 también hubo un reclamo similar, por lo que creo que se debería tomar otra medida”.

Luego hubo un reclamo sobre expedientes que se enviaron a diferentes áreas del municipio y que esperan respuesta para poder seguir su tratamiento en las comisiones internas, con un listado que mencionó Garrido, sumándose Espeluse desde Cambiemos con otros expedientes que su bancada incluyó, para luego aprobarse por unanimidad.

A Comisión I: Pedido de informes sobre protocolo de sepulturas vencidas en el Cementerio

Pasó a comisión un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo informes respecto al protocolo que se sigue por sepulturas vencidas en el Cementerio Municipal, ante reclamo de vecinos.

Violencia de Género: Piden cumplir con el protocolo en Emergencias del Pirovano

También se trató otro proyecto de comunicación relativo a garantizar la adecuada atención médica en el servicio de Emergencias del Centro de Salud Municipal, haciendo cumplir el protocolo de ley respecto a casos de violencia de género.

Obra pública reclamada y el arreglo de baño y heladera en salas barriales

Reclamos sobre obras necesarias de agua corriente y cloacas estuvieron presentes, al igual que un pedido para asegurar el mantenimiento de los Centros de Atención Primaria en Barrio Ranchos y Santa Teresita, proyecto surgido desde Cambiemos, aclarando Espeluse que “ me comunicó la concejal Cittadino que fue reparado el baño en la sala de Ranchos y está autorizada la reparación de la heladera en Santa Teresita, pero decidimos dejar esta minuta para tratar en la sesión por el compromiso asumido”.

A comisión II: Agilizar trámites para obtener registro de conducir

Otra cuestión surgida desde Cambiemos fue el pedido de ver la posibilidad de agilizar los trámites para obtener el registro de conducir, fundamentado por “Ticho Groenenberg, quien pidió sincronizar los horarios de turnos de los profesionales médicos, y cumplir los mismos, ya que muchas veces quienes realizan el trámite deben volver a la oficina. Esto generó un pedido de pase a comisión solicitado por el vecinalista Podestá, para abundar en el tratamiento del tema. Se sumó Garrido quien pidió que se pueda gestionar ante quien corresponda realizar el Certificado de Antecedentes Penales, “ya que hay unos 2700 camioneros y 300 remiseros que deben viajar a Necochea o Bahía, y la UOCRA ahora también los está pidiendo, y ver si pueden realizarse los psicofísicos que se hacen en Mar del Plata”. “Ya que estamos para pedir, pidamos una nueva máquina para licencias, que no puede comprar el municipio porque es el Ministerio del Interior quien la provee”, dijo.

El asfalto volvió al Concejo

Nuevamente fue tratado el tema de la pavimentación de las 108 cuadras, y la rescisión del contrato por parte de la firma que ejecutaba la obra, y ante el deterioro notorio del pavimento urbano, y tomando en cuenta que la empresa podría iniciar acciones legales, se proponía desde el Bloque del FPV –PJ solicitar a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal del Ministerio del Interior, informes sobre los fondos adeudados.

Mercedes Moreno dijo que “hace unos días el tema volvió a la agenda pública, con varias idas y vueltas y traemos el tema al recinto con la esperanza que el gobierno nacional informe, ya que construímos y vivimos en un Estado Federal por lo que nos corresponden las obras públicas que son una pieza fundamental para el desarrollo de la ciudad”.

“El ultimo desembolso fue para las elecciones pasadas, luego nada de nada, argumentaron varias cosas pero la plata no viene hasta el momento y si ello no ocurre es la amenaza de un juicio por parte de la empresa que afectaría a los ciudadanos del distrito. Estamos viviendo una profunda crisis de gestión y las ciudades del interior son abandonadas por el gobierno nacional que tiene representantes locales, y creo que es el momento que dejen de jugar al yo no fui y asuman que son parte del gobierno que no manda la plata. El ajuste y el destrato son pilares fundamentales del gobierno de Macri y por sensibilidad social debemos mejorar la vida de nuestra gente”, criticó Moreno.

Luego fue el turno del vecinalista Salim, quien reseño lo sucedido hasta el momento, mencionando la reunión del martes último, en la que el intendente Sánchez “ fue con parte de su gabinete a ver a funcionarios de economía y no tuvieron novedades alentadoras, ya que se reconoce la deuda y hay varias municipalidades que pasan por lo mismo, es una respuesta con gusto a poco, la plata que recibe esta partida para pagar en junio llegó en menos de un 20 %, debemos seguir esperando y habrá que ver en julio si esto cambia”.

Terció el renovador Fhurer quien “a modo de reflexión” dijo que “esto está generando un conflicto entre una empresa local y los vecinos, pero hay que recordar sin chicanas que hay cuatro diputados provinciales, dos de ellos de Cambiemos, y nunca escuche que se hicieran carne del problema, que manifestaran información fehaciente como la del Jefe de Gabinete que se molestó en cuatro oportunidades para informarnos. Le vamos a exigir a las diputadas que trabajen con firmeza de decir lo que está pasando y lo que va a pasar para que esto tenga un final feliz”.

Cuando se iba a votar, pidió la palabra desde AJUS Sebastián Suhit quien reclamó “que se acabe el cuento de la buena pipa”, en referencia a que se concreten acciones que recompongan la situación “le rogamos a los representantes del oficialismo que se reúnan con la empresa y lo que necesitamos, hablando en criollo, es que depositen el dinero, y ahora que nos califica el FMI de país emergente emerjan las obras”, concluyó.