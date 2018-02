Preocupación en Indio Rico por el cierre del CENS de adultos

El cierre de escuelas rurales ahora se suma el cierre de los CENS, medidas tomadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que afecta a Indio Rico.

"Con el cierre del CENS de adultos como lo están cerrando en muchos otros lugares, Claromecó por ejemplo, como comunidad nos estamos movilizando", comentó a El Orden Sandra Pandelés, docente del Centro Educativos de Nivel Secundario para adultos indiorricense quien aseguró que "si te cierran un servicio no lo vuelven a abrir, eso es una realidad porque ya lo vivimos con la escuelita del cruce y que hoy está ocupada por otro organismo", refiriéndose a la ex Escuela Nº 28 "Fragata Sarmiento" ubicada en Ruta 85 y acceso a Indio Rico.

Y agregó: "Es muy difícil que un servicio educativo que se cierra se vuelva a abrir".

La docente relató que en "diciembre del año pasado la Inspectora de Educación de Adultos, Mónica Zweedyk; y el Director Mariano Siri, vinieron a notificaron que se cerraba el primer año" sin embargo "aseguraron la continuidad de segundo y tercero porque había alumnos que pasaban de primero a segundo". Pero esto no fue así.

Hace poco más de 10 días, Zweedyk y Siri volvieron a Indio Rico para "comunicarnos que cerraban segundo año", prosiguió Pandelés "sin esperar siquiera la nominalidad de ese año porque aparte de los alumnos que pasaron de primero a segundo hay un listado de, aproximadamente, 15 alumnos en total que estarían en condiciones de continuar y empezar en segundo año".

Sin embargo esto no termina aquí porque "primer año, que era el que cerraban en diciembre, no lo cierran y lo trasladan a Pringles". Esto ha generado mucho desconcierto en toda la comunidad y hasta se podría decir que es algo disparatado teniendo en cuenta que la apertura del CENS fue con "la idea de que la gente que trabaja pueda terminar sus estudios, o que no tiene los recursos para trasladarse a otros lugares pueda hacer a terminar su escuela secundaria en su pueblo", explicó Sandra Pandelés.

La docente no ocultó su preocupación al momento de decirles a los alumnos que "tienen que viajar a Pringles para continuar estudiando; ¿en qué van a viajar", se preguntó. Esto lo ve muy difícil porque "tienen casi dos horas perdidas de viaje (entre ida y vuelta), además el horario en que se dicta CENS en Pringles no es el mismo que en Indio Rico. En definitiva, la gente que trabaja no lo puede hacer".

Para Pandelés la decisión tomada tiene "un mensaje contradictorio con respecto a la propuesta que tienen los CENS de terminalidad de la escuela secundaria. Ya dejó de ser un modelo de escuela secundaria flexible"

Asimismo expresó que "nos sumamos a los reclamos y movilizaciones que está haciendo Claromecó con su CENS: defendiendo la modalidad de adulto de la escuela secundaria".

Destacó que el CENS de Indio Rico "es una institución que tiene vida propia, funciona de manera autónoma e independiente" ya que "no está anexada a la secundaria de la mañana, Y es otro de los motivos por lo cual defendemos el CENS porque costó mucho abrirlo, más aún en una población tan pequeña como la nuestra.

Estamos defendiendo el derecho que tenemos todos de acceder a educación, en este caso a una escuela secundaria considerando la importancia que tiene la educación para un país que, al menos quiera crecer y avanzar”.

La modalidad de los CENS entró en vigencia en 1995 y a Indio Rico llegó en el año 2012. Cuenta con una planta funcional de 8 profesores, seis alumnos para primer año (se traslada a Pringles), 19 para segundo (es el que cierran) y nueve para tercero. Los docentes que deseen continuar dando clases, también tendrán que trasladarse a nuestra ciudad, de coincidirles los horarios, caso contrario perderán esas horas lo que significa menos ingresos económicos.