Preocupan al Municipio la falta de información del pacto fiscal y el corte de pagos de la Provincia

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, expresó la preocupación del Ejecutivo por el corte del flujo de fondos de la Provincia afectados a obras del Fondo de Infraestructura Municipal, votado en el Presupuesto 2017 en el marco del endeudamiento contraído por las autoridades bonaerenses. “Es un problema generalizado con los 135 municipios. Hasta agosto los fondos llegaron bien, pero luego se interrumpieron los pagos y nosotros tuvimos que parar las obras porque el Municipio no tiene fondos de manera indiscriminada para hacer frente a compromisos que se contrajeron por la Provincia. Sabemos que hubo municipios que no concretaron las obras en tiempo y forma, que tuvieron problemas, pero si en principio debemos atenernos a lo que dijeron en su momento las autoridades provinciales en torno a que este gobierno iba a implementar un sistema de premios y castigos, eso no se estaría cumpliendo y más bien parece suceder lo contrario”, advirtió Fernández.

También aseguró que será necesario ir a gestionar, en un viaje que se concretará mañana a La Plata, para que se destrabe la segunda etapa de viviendas destinadas a los vecinos que sufrieron usurpaciones. “Hubo una demora con el expediente, y vamos a ver qué sucedió”, dijo Fernández, quien anticipó también que en el marco de un encuentro a realizarse en La Plata por el Operativo Sol, se pedirá una audiencia con el ministro de Seguridad. “En esta área cada vez transfieren más responsabilidades y el aporte de fondos es el mismo desde hace 3 años. La Municipalidad está poniendo 3 veces más recursos que la Provincia para la seguridad, sin contar el Centro de Monitoreo”, aseguró.

Pacto fiscal sin información

“Debió existir alguna comunicación oficial con los intendentes, no la hubo al menos con nosotros. Es cierto que lo que manejan en cuanto a porcentaje de empleados según cantidad de habitantes, o masa salarial en relación a Presupuesto, es algo con lo que el Vecinalismo trabaja desde siempre. Pero no entendemos el porqué de la imposición, ni qué es lo que se negocia a cambio”, admitió Fernández, finalmente, en torno al llamado “pacto fiscal” propuesto por la Provincia. “Nos parece, a simple vista y por lo que, insisto, sólo conocemos por los medios, un avasallamiento a las autonomías municipales”, sostuvo finalmente.