Preocupante situación en la ex Laso: los empleados están sin actividad por falta de insumos

La empresa local 3 Arroyos SA (ex Laso) se encuentran en una situación preocupante y por estas horas 120 empleados se encuentran sin actividad laboral por falta de insumos. Este escenario se da en las dos plantas de la ciudad, en tanto en la de Pilar, que tiene 140 empleados, continúa trabajando porque tiene mercadería para una o dos semanas más.

En contacto con LU 24 habló Juan D’Annunzio, delegado zonal del Sindicatos de Trabajadores de la Alimentación, y aclaró que hay rumores de toda índole que dicen que la empresa tiene deudas y que es preocupante.

“Por el lado del sindicato estamos haciendo todo lo necesario por todos los medios para tener una comunicación más fluida con la empresa por eso es que citamos a una audiencia para el viernes a las 10 hs. en el Ministerio de Trabajo”, dijo.

Además explicó que “la preocupación es lógica de todas las persona que no tienen actividad por falta de insumos y viendo que la empresa se encuentra en este atolladero, que por parte de lo que yo habló con los representantes de ella, nos explican que si tienen serias dificultades financieras, y también en esta situación con el gobierno como esta, se les ha complicado mayor aún”.

Pidió paciencia y que pueda haber una salida viable para todos los trabajadores. “A nosotros nos interesa sobre manera que las 120 familias de acá continúen en su labor y dependiendo de la empresa para seguir creciendo, y esperemos que tengamos noticias positivas”, expresó el delgado gremial.

Por otro lado, declaró que la última quincena la cobraron en tiempo y forma, no así la anterior. “La falta de pago en tiempo y forma se viene produciendo hace casi un año y se repitieron con más asiduas en este último tiempo”.