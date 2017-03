Presencia de autoridades de FEBA en el Foro Regional de Entidades Empresariales

Se desarrolla en la Cámara Económica, el Foro Regional de Entidades Empresariales. En la apertura del mismo, estuvo presente el Presidente de FEBA, el Jefe Comunal, Carlos Sánchez y el referente de la cámara, Javier Gallardo, quien dio la bienvenida a los asistentes haciendo un repaso de la gestión concretada por la entidad y los resultados de la misma.

En este sentido, Gallardo destacó entre ellas su reclamo por una ordenanza que regulara la instalación de supermercados asiáticos, lo cual fue logrado días atrás en la sesión del Concejo Deliberante; como así también la reducción del valor de la cuota capital a través de la CELTA para el comercio y la industria.

“La reducción del 50 por ciento de la cuota capital de la luz, es el 40 por ciento del costo de la energía, ese 20 por ciento que hemos logrado para la industria y comercio es muy importante”, remarcó.

Además mencionó la colaboración del edil Augusto De Benedetto en la gestiones iniciales “para lograr 180 días de no radicación de supermercados asiáticos, y modificar la ordenanza para establecer una regulación de supermercados de este tipo, hecho que sucedió la semana pasada; porque están perjudicando al pequeño comerciante”, expresó Gallardo.

El titular de la Cámara Económica, agradeció a CELTA y al municipio y manifestó que “se van logrando resultados exitosos. Seguiremos trabajando en la defensa de la industria y el comercio local.

Por su parte, el Presidente de FEBA (Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires) Alberto Kahale, destacó en diálogo con los medios: “Somos los que invertimos; los que generamos fuentes de trabajo y necesitamos herramientas para que crezca la industria y el comercio. Hay cosas en las que fuimos luchando y mejorando, pero falta mucho más”, relató.

También consideró que “la gente está mal; aumentó la pobreza y pedimos reactivar el mercado interno, para que no haya despidos. No tuvimos oportunidad de hablar con la gobernadora; tampoco con el Presidente o con CAME. Ya es tiempo de que nos atiendan. No puede ser que cada día tengamos menos rentabilidad y más riesgos. Necesitamos que nos pongan una mano en el hombro”, sostuvo.