Presencia regional en el Dakar: el bahiense Gustavo Gallego corre la edición 2017

El lunes próximo se largará la 39° edición Rally Dakar 2017 en Asunción del Paraguay, con una primera etapa que llegará a Resistencia, en la provincia del Chaco.

El recorrido llegará luego en Bolivia, por donde pasarán cinco etapas, mientras que la jornada de descanso tendrá lugar en La Paz, capital del país, situada a más de 3.500 metros de altitud.

En su última semana, la carrera traspasará las fronteras argentinas por la Cordillera de los Andes, y concluirá en Buenos Aires el 14 de enero.

En total serán entre 8.000 y 9.000 kilómetros repartidos en doce etapas, de los cuales 5.000 serán cronometrados.

El piloto bahiense Gustavo Gallego participará de esta edición, con un cuatriciclo, y en diálogo con LU 24 expresó que “contamos con un grupo humano muy bueno con mucho conocimiento y trataremos de hacer las cosas para que nos vaya bien”.

“Corro con un Yamaha Raptor 700 que de original tiene muy poco, con motorización de Berta y una suspensión holandesa que es muy buena, construido con todo el asesoramiento de Sergio La Fuente que tiene seis años de experiencia en cuatri corriendo el Dakar”, agregó Gallego.

“Tenemos un muy buen grupo de gente y muy buenas condiciones de conocimiento para tratar en base a que todo lo que se ha entrenado y hecho durante todo el año salga todo de la mejor manera posible, pero a esto hay que bajar la bandera para largar y bajar la bandera para llegar, recién ahí las cosas están bien hechas”, definió.

Experiencia

Habló asimismo de la experiencia acumulada, y sostuvo que “en lo que es la navegación y cross country he corrido todo este año el Campeonato Argentino y como carrera importante el de la Ruta 40 que son seis días y se le llama el Mini Dakar, lo que me permitió sumar experiencia y con el tercer puesto en la categoría challenger que eran novatos me el trampolín para estar derecho en el Dakar y darme la inscripción para el mismo, de otra manera me hubiera costado mucho más tiempo de experiencia; es mi primera experiencia en el Dakar”.

Sus inicios

“Arrancamos con la moto y los cuatri de muy chicos, luego con los Fiat Uno cerca del año 2007 2008 y participamos a nivel nacional en Turismo Pista, pero por motivos laborales era mucho viaje y lo dejaba de hacer por gusto y se transformaba en una carga, por lo que lo dejé, empezamos con el enduro del verano y después de eso el cross country”, sostuvo.

“No he podido correr el enduro de Claromecó y Necochea, son muy lindos eventos y creo que le hacen muy bien a Tres Arroyos y toda la costa es una zona muy fierrera y en lo que respecta a los cuatri, fuera de temporada se generan movimientos muy buenos turísticos para la zona, en hospedajes, supermercados”.

Expectativa

“La expectativa es llegar a todo; esta primer etapa va a ser corta, pero va a ser una primera prueba para probar los nervios, probar el cuatri, probar todo, acá está lloviendo y para a cada rato, vamos a ver si se hace porque hay mucha agua. La prueba especial son unos cuatrocientos veinte kilómetros, el cuerpo queda cansado pero a uno le gusta, se prepara porque tiene el apoyo de sus amigos, de sus seres más queridos, mi señora que me sigue, yo fui papá hace cuatro meses y me sigue porque es una locura prepararse, son meses de entrenarse y estar fuera de casa”, manifestó Gallego.

“Lo más importante es ganarle al Dakar”

“A veces trato de aislarme pero a veces digo estoy corriendo la carrera más importante del mundo, por lo que todo lo que venga serán anexos, pero lo más importante es tratar de ganarle al Dakar”, confesó.

“En esta etapa podremos ir a una velocidad promedio de sesenta y cinco kilómetros por hora porque hay que cruzar montañas y ríos, sacando todos los enlaces, en total podrían ser unas cuatro o cinco horas y media”, relató, respecto al primer tramo del rally.

“Hemos tratado de hacer las cosas muy bien y tratar de llegar, porque cuando uno quiere comerse a la gente cruda empiezan los problemas”; dijo y agradeció, finalmente, a toda la gente de la concesionaria familiar, Lago S.A.