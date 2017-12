Presentan la Lista de Unidad del Movimiento Vecinal: Abraham presidente y Cittadino vice

Hoy, a las 20 horas, se realizará la presentación formal de la Lista de Unidad del Movimiento Vecinal en su sede partidaria de calle Dorrego, la cual es encabezada por el Dr. Pablo Abraham, quien será ungido como nuevo presidente, sucediendo a Ricardo Ravella, el próximo miercoles.

Según indicó quien encabeza la lista, Pablo Abraham, en la ocasión habrá charlas con simpatizantes y afiliados, ya que “la idea es continuar con el trabajo del partido de puertas abiertas con afiliados y no afiliados, que trabajan fuerte sin tener pertenencia de muchos años”.

Por su parte, la Dra. Claudia Cittadino, también integrante de la lista como vicepresidenta, mencionó: “venimos de un momento difícil en el que no tuvimos la respuesta que esperábamos de la gente.

“Estoy agradecida con el partido de que me de esta posibilidad. Invitamos a la gente a sumarse para trabajar en comisiones para estar más cerca de la gente”, agregó.

La lista está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Pablo Abraham

Vicepresidente: Dra. Claudia Cittadino

Secretario: Lucas Carrozzi

Tesorero: Cdor. Guillermo Salim

Vocales Titulares: Lucía Gardey y Emiliano Podestá, entre otros.

“Tratamos de buscar la combinación entre gente joven con ganas de trabajar y gente de experiencia dentro del partido”, subrayaron.