Presentaron el proyecto de pavimentación del circuito de San Cayetano

Con la presencia de socios, simpatizantes, pilotos, y amantes del automovilismo, ayer se realizó en el buffet del Club A. Independiente, la presentación oficial de la obra de ampliación y pavimentación del circuito automovilístico de San Cayetano. Allí expusieron, entre otros, el intendente Municipal, Miguel Gargaglione, y la presidente de la institución, Florencia Sánchez.

Con la dinámica característica, el periodista especializado en el tema, Leo Moreno, fue conduciendo el evento, aportando sus conocimientos y experiencias acerca de lo que significa para un club, y para una ciudad, contar con un autódromo de cinta asfáltica.

Tras la proyección de un video institucional del club donde se plasmaron las mejoras realizadas en estos últimos años, el jefe comunal recordó en primer lugar “la decisión política desde que asumimos de acompañar, de apoyar a cada una de las instituciones de la ciudad, sin competir con las disciplinas que en ellas se practican”.

Hablando ya de este “faraónico proyecto”, como lo definió Leo Moreno, Gargaglione afirmó que allá por enero de 2008 “ya hablábamos de la pavimentación del circuito, aunque eso era una expresión de deseo, porque al asumir sabíamos que había urgencias que resolver”. Luego de enumerar algunas de esas obras necesarias que se concretaron, el Intendente señaló que “hoy por, distintos motivos, es el momento de hacer realidad ese sueño, por un lado porque hemos conseguido una solidez en la gestión y, por otro lado, la repavimentación de la Ruta 75 posibilita que ya haya una empresa instalada en la localidad que realiza estas tareas, con lo cual creo que en esta decisión política no hay contraindicaciones, es ciento por ciento beneficioso para el club, y en general para el pueblo”.

Posteriormente, el Intendente habló de la licitación de la obra, adjudicada a la empresa “Vial Agro” (quien cotizó $ 22.100.814), y de la financiación. Para ello el Municipio cuenta con $ 3.000.000 del Gobierno Nacional, que son de libre disponibilidad, y $ 14.133.421 de Provincia, merced a la firma de un convenio. Allí se especifica también que el Municipio debe correr con los gastos que excedan al presupuesto.

“Esto vino para quedarse y quedarse en manos del club. La intención es pensar a mediano y largo plazo, para que los clubes sean sustentables en el tiempo. Yo estoy esperanzado que cuando el club cumpla los 100 años (restan 5 para ello), no solo va estar el autódromo, sino que les pido a todos los socios, a la comisión directiva, que apoye a la Presidente para que además estén los boxes como corresponden, que las carpas no sea un negocio de un particular, que haya un camping, un quincho, sanitarios acordes a las necesidades, y para que sean los pilotos quienes pidan venir a correr a San Cayetano”.

A su turno, la presidente del Club Independiente Florencia Sánchez aseveró que “a lo largo de su historia, todos los que han pasado, siempre ha pensado en el crecimiento, han trabajado y trabajan en pos de mejorar el club y llevarlo a lo más alto”.

“Este proyecto es soñado para muchos… quienes hicieron la pista en aquel momento no creo que se lo hayan imaginado. El Club Independiente tiene que agradecer que el Intendente y su equipo hayan tenido la decisión política de afrontar esto, porque para el club sería imposible hacerlo”, culminó la Presidente.

En su breve alocución, el reconocido piloto Carlos Carrozzi, expresó que el proyecto en cuestión “es el sueño hecho realidad. Para un piloto tener en su pueblo un circuito pavimentado es el orgullo”.

Finalmente, el secretario técnico Municipal, Luis Pérez, resaltando el trabajo mancomunado entre profesionales, dirigentes y pilotos, dio detalles técnicos tales como el diseño geométrico y estructural del circuito.

Este proyecto terminó definiendo tres trazados: el original, respetando su longitud de 1.440 metros y aumentando el ancho de 12 a 14 mts; un segundo trazado que se extiende en un 46% llegándose a una longitud de 2050 mts, y un tercer trazado previsto para el karting y que en gran parte se utilizará el sector de la nueva pista. Se prevé la pavimentación de la calle de boxes, un lugar para establecer las carpas y otro para los servicios auxiliares.

Culminando la noche, un entusiasta Leo Moreno dijo que “este proyecto lo tiene que celebrar, no solo el hincha de Independiente, sino todos los vecinos de San Cayetano. El automovilismo no tiene la bandera de un club, los pilotos son de San Cayetano, y en el predio se juntan todos, sin rivalidades de colores. Esto es beneficioso para todos, a disfrutarlo”.