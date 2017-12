Presentaron la 46° Fiesta del Deporte: Hay 32 ternas y 38 menciones especiales

El Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos presentó oficialmente esta noche la 46° Fiesta del Deporte, la que se llevará a cabo el miércoles 27 de diciembre, a partir de las 21:30 horas, en el SUM de la Escuela Técnica N° 1.

En la conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado del Club Atlético Costa Sud, con la presencia del presidente del CPD, Armando Ruiz, acompañado por el vicepresidente Juan José Erramuspe, y el intendente Carlos Sánchez, se destacó el invalorable apoyo del comercio local y de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El jefe comunal destacó que “me consta el muchísimo esfuerzo que hace el Círculo para poder realizar esta fiesta y quiero agradecer a todos los deportistas por representarnos”.

Asimismo tuvo elogiosas palabras para con el director de Deportes, Guillermo Orsili, también presente en la ocasión.

Posteriormente se revelaron los integrantes de las 32 ternas y los nombres de los 38 distinguidos con menciones especiales.

Al lanzamiento concurrieron deportistas y dirigentes de los diferentes clubes, con los que los periodistas deportivos compartieron un lunch merced a la colaboración de la familia Elicalde, que administra el restaurante de la institución, Frigorífico Capriata, S-Pan y Distribuidora Los Arroyos.

La venta de las tarjetas para la gran cena comenzará este jueves, en los diferentes medios radiales representados en el Círculo, con un costo de $ 500 para los mayores y de $ 400 los menores.

TERNAS – 46° FIESTA DEL DEPORTE

AJEDREZ: Francisco Restuccia – Silvio Correa – Rodrigo Laria

ARTES MARCIALES: Imanol Rico – Isis Quiroga – Alfonso Colantonio

ATLETISMO: Diego Maureli – Belén Iardino – Agustín Henríquez

AUTOMOVILISMO: Luciano Yané - Edgardo Yané – Guillermo Yané

BASQUETBOL: Agustín de Iraeta – Pablo Rodríguez – Juan Segundo Menna

BASQUETBOL FEMENINO: Azul Rodríguez - Daniela Erdocia – Lucero Armesto

BOCHAS: Pablo Jaureguibehere - Martin Aristain – Hernán Rodríguez

BOWLING: Jorgelina Florez – Agustín Jaureguibehere -Celeste San Pedro

BOXEO: Cristian Frelis – Jeremías Ulibarre – Gustavo Lemos

CASIN: Matías López – Álvaro Rivolta – Jorge Liébana

CICLISMO: Pablo Morán – Juan Lucio Gorosito – Leandro Belén

DUATLON: Pablo Ramírez – Guillermo Pla – Iván Belén

FUTBOL: Gastón Di Croce – Damián Berrutti – Tomás Moreno

FUTBOL FEMENINO: Romina Colantonio – Vanesa Valerio – Marcela De Francesco

GIMNASIA DEPORTIVA: Paloma Pedersen – Juana Goizueta - Priscila García

GOLF: Santino Iriarte – Fernando Carrín – Federico Pérez (h)

HOCKEY SOBRE CESPED: Adelina Larsen – Candelaria Rivada – Camila Palombarani

KARTING: Agustín Villalba – Tomás Berti – Sebastián Gejo

HOCKEY SOBRE PATINES: Juan Pedersen – Andrés Barbosa - Guillermo Larsen

MOTOCICLISMO: Andrés Lebeck – Martín Hoyos – Patricio Fiorda

NATACION: Andrés Anamiodi – Valentina Susemhil – Gianfranco Distéfano

PATIN ARTISTICO: María Eugenia Gago – Marikena Solans – Camila Gil

PADDLE: Diego Rodríguez – Oscar Jalle – Marcelo Fernández

PELOTA A PALETA: Juan Álvarez Castillo – Fabián Márquez – Juan Bertoldi

PESCA: Luis Rodríguez – Diego Tormes – Horacio Bertazzo

REGULARIDAD: # Muda – Campaña # De la Cal – Napoli # Ruben Bermejo y Oscar Gardoqui

RUGBY: Francisco Clerch – Carmelo Di Vito – Cristian García

RURAL BIKE: Emanuel Maggiora - Emiliano Greco – Matias Maggiora

TENIS: Mateo Palla – Trinidad Arce – Francisco Azconegui

TIRO AL VUELO: Sebastián Monsec – Ignacio Castro – Gastón Pedersen

TRIATLON: Guillermo Alonso – Sandra Thostrup – Martín Bayúgar

VOLEIBOL: Lucía Iriarte – Iván Fischer - Florencia Manso

MENCIONES ESPECIALES – 46° FIESTA DEL DEPORTE

PREMIO ESTIMULO: Leonardo Ñáñez (Fútbol) – Ayrton Sanguinetti (Atletismo)

REVELACION DEPORTIVA: Pilar Esbensen (Hockey sobre Césped) y Matías García (Básquetbol)

CAMPEONES DE COLOMBOFILIA: Gustavo Laverens (Alas) y Carlos Tosetti (Asoc. Colombófila Ts. As.).

ISMAEL LOPEZ Y GASTON PAFUNDI - Atletas Especiales (Oro y Plata en Juegos Bonaerenses)

SELECCIÓN DE FUTBOL SUB 16: Campeona Provincial 2017

CAROLINA ARRUPE: Campeona Nacional de Natación

ULISES SANGUINETTI: Por su buen año en el Atletismo

MARTIN ORELLANO: Bicampeón Sudamericano de Atletismo Master

CAMPEON DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION: Quilmes

MAXIMO FJELLERUP: Integrante de la Selección Argentina de Básquetbol

MARIA PAZ ECEIZA – JUANA GAMBA (Bronce en Tenis Juegos Bonaerenses)

FERMIN THYGESEN: Campeón de la Liga de Desarrollo

CAMPEON DE BASQUETBOL: Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN FUTBOL: Vicente Escur

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN ATLETISMO: Oscar Aymonino

MATIAS ZINNI: Por sus buenas actuaciones en el Rally

CAMPEON DE FUTBOL DE SEGUNDA DIVISION: Olimpo

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BASQUETBOL: Néstor Fiorda

JOSE OZCARIZ: Bicampeón Sudamericano de Patín Artístico

CLUB COSTA SUD: Por sus 100 años de vida institucional

JUAN ALBAREDA Y FACUNDO ROBLES: Por su debut en la 1° División de la URBA

IGNACIO SECO: Por su debut en el automovilismo nacional

ASOCIACION TRESARROYENSE DE BOCHAS: Por la organización del Campeonato Argentino Sub 23

ROBERTO LEMOS: Por su inclaudicable trabajo en pos de una institución

IRENE TIEMERSMA Y CINTIA MARTINEZ: Referentes del Beach Voley tresarroyense

TOMAS SERNA: Por su buen año en la Fórmula Metropolitana

CLUB DE CAMPO SANTANA: Campeón Regional Interclubes de 9 Hoyos

ULTIMATE FRISBEE: Por la implementación de este deporte en Tres Arroyos

NOTABLES DE LAS BOCHAS: Cesar Colantonio - Ruben Barrionuevo-

Aldo Aristemuño