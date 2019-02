Presentaron los tres Chevrolet que serán premios de la Campaña de Socios de la Sociedad Italiana

Autoridades de la Sociedad Italiana y el gerente de Lago SA, Pablo Raponi, presentaron en sociedad los tres vehículos que adquirió la entidad como parte de los premios de su Campaña de Socio Protector vigente. Se trata de dos Chevrolet Onix y una camioneta S10 LS doble cabina 4x2.

Pablo Raponi, gerente de Lago SA, sostuvo que “la Sociedad Italiana ha hecho una inversión importante, que son tres vehículos comenzando ahora con un Onix, otra unidad de este mismo tipo para dentro de unos meses, y el cierre del año con una camioneta. Para nosotros es un gusto incorporarlos como clientes, ya tenemos un núcleo de entidades que nos acompañan, porque si bien es un negocio, hay muchas cosas atrás de los números, hay un buen feedback y todos podemos aportarnos vínculos, relaciones, imagen. Estos son vínculos de confianza mutua, ellos hacen una inversión a largo plazo y nosotros los ayudamos, con nuestra experiencia”.

Alberto Cafaro, en tanto, destacó el gesto de la firma Lago “en invitarnos, como ganadores de la compulsa de precios, a presentar estas unidades que hemos adquirido. El 27 se hará el sorteo del primer auto, en la quinta cuota, y los sorteos por segundo premio y tercer premio, y por la noche en el salón, a cada adquirente de la rifa se le entregará un número para el sorteo de 9 electrodomésticos”.

Finalmente, Nito Ciancaglini destacó que “este año tomamos el desafío de entregar una camioneta, y tuvimos la buena predisposición de Pablo y de Lago para acompañarnos. Así que tendremos esta unidad acompañando al departamento para el sorteo final, como reconocimiento también al apoyo que nos da la gente”. Aclaró, asimismo, que la rifa se puede adquirir hasta el día anterior al sorteo final, pero quienes no lo han hecho todavía pierden las posibilidades de los sorteos especiales, como este que se hará el miércoles 27 con los que han pagado hasta la quinta cuota. Respecto a la presencia en este sorteo, donde habrá además 9 electrodomésticos en disputa, admitió que “quizá no hay lugar para los 1800 que cumplen con esta condición, pero para quienes puedan asistir, abriremos las puertas a las 20. Pero estén o no, participan por el auto. Y en cinco meses habrá otro Onix para los que están al día con la cuota 10y 9 electrodomésticos en el sorteo presencial, y sobre fin de año, el sorteo final de la camioneta y el departamento con cena, como siempre”.