Presentaron oficialmente el Primer Enduro de Claromecó

Con la presencia del Director de Deportes de la comuna, Guillermo Orsili, el Subsecretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani, los dirigentes de la ACTM Matias Moya y Sebastián Prieto, y los pilotos Daniel Ravella de Tres Arroyos y Pilu Roncallo de Necochea, fue presentada la primera edición del Enduro de Claromecó, que se llevará adelante en las arenas tresarroyenses los días 4 y 5 de febrero, por la copa El Faro, organizada por la Asociación Civil Tresarroyense de Motocross, y fiscalizada por la FEBOM.

Matías Moya dijo, en el inicio de la conferencia de prensa que “arrancamos pensando en una carrera para amigos y en base al trabajo se fue transformando en una carrera con buenas expectativas; hoy tenemos ciento dos inscriptos, estamos felices, nos costó muchísimo laburo.

“A la Asociación la creamos hace tres meses en función de salvar la pista en Tres Arroyos y hacer una carrera en Claromecó para recaudar fondos para poder juntar el dinero para poder regarla y hacerla más sustentable y poder traer una fecha durante el año; el Pilu tiene un campeonato y existe la posibilidad de tener una fecha en Tres Arroyos”, relató.

“La carrera por lo pronto está saliendo bien, tuvimos una inesperada convocatoria, es una carrera pensada para amateur y hay 18 profesionales y siete cuatriciclos, algunos no largaron en Claromeco nunca y si lo hicieron no fue en tiempos cercanos; no tenemos premios en efectivo de ninguna naturaleza para ningún piloto profesional, no hicimos invitaciones, sin canon para pilotos profesionales y los hemos traído”, dijo y agradeció el importante apoyo recibido desde la Municipalidad de Tres Arroyos, el delegado Carlos Ávila, y quienes de una forma u otra colaboran para el desarrollo del evento.

Guillermo Orsili

Por su parte, el director de Deportes municipal, Guillermo Orsili manifestó que “esto arrancó como una reunión de amigos, y el trabajo de quienes integran la Asociación hizo que día a día la repercusión del evento fuera mayor, y el compromiso del municipio no es otro que el que sumarnos al entusiasmo, el énfasis en este evento que tiene un nivel importante, decirles a los pilotos amateur que son el alma de este evento, y vamos a hacer todo para que se sientan cómodos en nuestra villa balnearia, en un evento de envergadura nacional”.

Pilu Roncallo

Pilu Roncallo agregó que “estuvimos girando, está bueno, están trabajando mucho y llevar a cabo un evento de tamaña envergadura tiene que tener mucha dedicación, pero el motocross es más pasión que otra cosa en Argentina; la trascendencia y hacerlo con tanto amor te lleva a hacerte profesional y es bueno que ellos se animen a encararlo por la trascendencia del deporte; el premio que te llevás acá es la amistad, pienso que cada deportista más que por el trofeo o el premio lo hace por llenarse del espíritu deportivo”.

Sebastián Prieto

El vicepresidente de la ACTM, Sebastián Prieto en tanto, manifestó que “estuvimos trabajando para bajar la velocidad final de las rectas y la pista en general, lo que no podemos hacer en todas las partes de la pista porque conlleva una gran cantidad de horas, pero hemos bajado la velocidad con un curvón en la largada, lo hicimos para no tener accidentes graves, la posibilidad siempre está pero la idea es bajarla siempre al mismo”. Respecto a la seguridad, tenemos al Dr. Michetti el cual hace un rescate en pista y le agregamos al traumatólogo cirujano como el Dr. Pizarro y el Dr.Martínez junto a Matías Moya serán quienes acompañen en caso de traslados, habrá también tres ambulancias de Policoop y el dispositivo apunta a la comodidad y la seguridad del piloto”.

Habrá una cena también para el piloto incluída en la inscripción en el camping de Luz y Fuerza, agregó Prieto.

"Dani" Ravella

Daniel Ravella en tanto, sostuvo que “el trabajo que se ha realizado hace muchos meses es silencioso y se verá el fin de semana que viene, en Claromecó, y gratis; yo no organizo, soy un piloto que siempre colaboro y que tracciono para que esto tenga una continuidad por muchos años más; la pista es excelente; la reducción de velocidad también es excelente y apunta a una mejor visualización hacia el público que va a ver a sus pilotos favoritos”.