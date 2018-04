Presidentes de bloques evaluaron el discurso del Intendente

Tras la sesión inaugural del Concejo Deliberante los presidentes de cada bloque, a excepción de Alternativa por la Justicia Social, fueron invitados por LU 24 a reflexionar sobre el mensaje del Intendente Carlos Sánchez.

En primer lugar, Horacio Espeluse (Cambiemos) dijo que “compartimos muchísimas de las cosas que ha dicho el Intendente como también a veces tenemos nuestras diferencias, pero en definitiva lo concreto y lo objetivo es que nuevamente tenemos que encontrarnos todos trabajando por las mismas intenciones, y lo que pretenden todos los vecinos de Tres Arroyos, el consenso y lograr los proyectos que demanda la gente”.

En tanto Martin Garrido (Unidad Ciudadana) sostuvo que fue uno de los discursos más fuertes que escuchó del Intendente, al referirse a la postura que marcó en cuanto a dónde está parado el municipio: “Es una de las pocas veces que se ha escucha a un funcionario del Movimiento Vecinal hablar de la crisis, de los problemas que acarrea el Estado nacional y provincial, eso nos deja tranquilos de que el vecinalismo por fin está viendo la realidad, que por fin se está jugando a lo que realmente pasa y no hace esta cuestión de disfraz que nos tiene acostumbrado”, dijo y agregó: “Con sus dichos sobre la prensa son personales, es una cuestión que tendrá que resolver el medio con el señor intendente y con los funcionarios, pero la verdad sorprendido por la dureza con que inició este periodo legislativo, histórico para mi punto de vista”.

Seguidamente Mercedes Moreno (FpV-PJ) remarcó “la importancia que el municipio, desde el partido vecinal que él encara, pueda asumir la relación con los distintos gobiernos provincial y nacional y encarar todo lo que implica los proyectos y los planes para la mejora de los tresarroyenses”.

Por su parte Matías Fhürer (Frente Renovador) expresó que “el intendente denota una serie de preocupaciones que tiene y las ha manifestado a los diferentes presidentes de bloques. No fue tan detallado su discurso, pero sí marcó el camino y al ser un año no electoral marcó su camino y su accionar, por lo menos, que va a tomar durante todo el año. Creo que fue explícito, fue duro en algún aspecto, pero considero que es necesario para que Tres Arroyos de una vez por todas tomemos decisiones serias, que nosotros legislemos sobre las decisiones y el Ejecutivo realmente las ejecute y las controle”.

Finalmente Guillermo Salim (Movimiento Vecinal) aseguró que “con este cambio en la modalidad del discurso del intendente, donde tradicionalmente nos tenía acostumbrados a repasar la gestión, los logros, en forma detallada área por área, en este año decidió no hacerlo y en cambio obtuvimos una mirada, a mi entender, muy sincera, honesta y muy realista sobre todo lo que él ve como máximo dirigente del partido de Tres Arroyos. Creo que fue de los mejores discursos que he escuchado de los intendentes desde el regreso de la democracia, me animo a decir”, cerró.