Prevenir las infecciones: Un trabajo de todos

La Secretaría de Salud y Prevención de la Municipalidad de Tres Arroyos, informa que el uso creciente y muchas veces innecesario de antibióticos, en la comunidad, ha ocasionado la aparición cada vez más frecuente de bacterias resistentes a los antibióticos de uso común. Extremar la prevención resulta fundamental, por lo que el comité de infecciones reunido en el Centro Municipal de Salud, solicita a la comunidad, colaborar con el cumplimiento de las siguientes medidas:

• No concurra a los ámbitos de internación, fuera del horario de visita.

• No concurra con niños al ámbito hospitalario, como acompañantes o visita, en ningún horario. Los acompañantes deberán ser mayores de edad.

• No se permitirá el ingreso a la habitación de más de una persona por paciente. Incluso en el horario de visita.

• Se solicita que los acompañantes o visitas no ingresen a las habitaciones ajenas a su familiar o asistido.

• El relevo de acompañantes se deberán realizar fuera de la sala de internación.

• No ingresar a los sectores de internación con alimentos.

• Realizar higiene de manos antes y después de ingresar a los sectores de internación. Complementar la higiene con el uso de alcohol en gel.

El cumplimiento de las recomendaciones enunciadas anteriormente resultan de vital importancia, ya que el cuidado de la salud es un trabajo conjunto, entre el personal de salud y la comunidad.