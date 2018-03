Preventiva en La Pampa para los falsos “distribuidores” que estafaron a comerciantes

Los tres estafadores detenidos el pasado miércoles en cercanías de Metileo, La Pampa, y que habían protagonizado varios episodios de “cuento del tío”, haciéndose pasar por distribuidores de mercadería, en comercios de Tres Arroyos y la zona, ya tienen prisión preventiva mientras son sometidos a diferentes medidas de prueba. Se informó también que contaban con pedidos de captura de varias localidades de La Pampa y Buenos Aires, en causas que investigan hechos similares.

La audiencia de formalización de la investigación fiscal preparatoria se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial y fue coordinada por el juez de Control Alejandro Gilardenghi.

Ante el magistrado fueron llevados los tres detenidos, dos hombres y una mujer, quienes fueron imputados por cuatro hechos de “estafa” y dos de “estafa en grado de tentativa”, todos ocurridos en General Pico en la última semana.

Según indicó el fiscal general Armando Agüero, la modalidad empleada por los estafadores fue similar en todos los casos. Se presentaron en locales comerciales aduciendo que tenían que entregar pedidos solicitados por los propietarios, exponiendo datos precisos de estos, demostrado que realizaron inteligencia previa, e inclusive fingiendo charlas telefónicas para ganar la confianza de los empleados.

Posteriormente, una vez que recogían el monto de lo que valía la supuesta encomienda, los delincuentes manifestaban que iban a buscarla a su vehículo para traerla al local, pero nunca volvían.

Luego de exponer los hechos que se investigan, Agüero solicitó que se formalice a los implicados y se les dicte la prisión preventiva por 90 días. Además, requirió ruedas de reconocimiento de personas, en las que las víctimas tendrán que intentar identificar a los estafadores, y ruedas de reconocimiento de objetos, donde estas personas tendrán que reconocer o no prendas de vestir. A esto se sumó el pedido para que se realice la apertura de teléfonos celulares para analizar llamadas y mensajes.

Finalmente, el juez Gilardenghi hizo lugar a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal, discrepando únicamente en el monto previsto, el cual estableció finalmente en 60 días.

La detención

Los acusados, una pareja integrada por un hombre de 60 años de edad y una mujer de 55 y un joven de 21 años, fueron detenidos el pasado miércoles en cercanías a Metileo, La Pampa, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta Ford F100, color gris oscuro.

Los estafadores, oriundos del conurbano bonaerense, fueron interceptados por efectivos policiales, en un gran despliegue provincial efectuado en las rutas 102 y 7, donde también se hizo presente el fiscal general Armando Agüero.

Tras la detención se pudo comprobar que todos ellos poseen antecedentes por una veintena de hechos similares cometidos en Bahía Blanca, Tres Arroyos, Pilar y Moreno. Además pesaba sobre ellos un pedido de captura emitido por la Justicia de Entre Ríos.

En su poder llevaban una suma cercana a los 25.000 pesos y una cantidad no especificada de marihuana. Los pesquisas actuaron tras recibir la denuncia de los dueños de cuatro negocios damnificados y un quinto donde no lograron concretar la maniobra.

Fuente y foto: El Diario de La Pampa