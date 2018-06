Previo al Paro Nacional, se reúne el Consejo Directivo de la CGT Regional

El Secretario General de la CGT Regional, Humberto Salaberry, anticipó de cara al Paro Nacional del próximo 25 de junio que previamente en la ciudad, se realizará el jueves a las 19.30 horas, un encuentro del Consejo Directivo y que este hará una reunión ampliada a todos los secretarios generales de todos los gremios, en sus dependencias de 1810 N ° 465.

“Analizaremos allí todo el panorama laboral, y lo concerniente al paro propuesto por la CGT Nacional y la decisión de cada gremio. Las conversaciones previas indican que todo será a favor del paro, de acuerdo a las instrucciones que cada gremio va recibiendo. Esperamos que sea un paro contundente en todo el país”, advirtió.

Remarcó que “la inflación y la crisis financiera repercuten y la economía marcha sobre el dólar y los sueldos están en pesos y eso perjudica. El trabajador no puede seguir perdiendo más. El ajuste es para los trabajadores siempre, y esto no puede seguir”, alegó.

Finalmente indicó que aguardan que el gobierno “escuche y corrija lo que debe corregir y que el sacrificio sea para todos iguales, no solo para los trabajadores, sino también para los pudientes”.