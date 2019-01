Primer “Shopping-Luján” del 2019

De 9:00 a 16:00 se desarrolla en el Salón Parroquial de Colón y Avenida Libertad, el primer “Shopping- Luján” de este año, el que además de ofrecer artículos de todo tipo a muy buenos precios, permite continuar con la obra del nuevo edificio de la Parroquia de Luján.

El párroco Domingo Torquatti, dijo a LU 24, que “estamos durante siete horas, de 9:00 a 16:00 y la gente viene porque es el primero que hacemos este año, con todas las cosas que la gente nos da, que vuelven a la comunidad; antes pasan por nosotros y nos quedan unos pesos para la obra”.

“Nosotros establecemos el precio de acuerdo al estado de las cosas, y la gente encuentra algo conveniente o útil, como una cocina, un electro, un mueble, o vajilla; si están un poco deterioradas le buscamos el precio, porque siempre pensamos que hay que ponerse al lado del otro, esto permite la comunicación humana y también gozamos de la generosidad de Dios que bendice nuestras cosas”, sostuvo.

“La semana que viene haremos otro con lo que quedó, más los muebles en exhibición, lo que hago de carnada, porque si no, no vienen el otro jueves, y si queda algo, bajo los precios para el próximo, esto es para que no dejen de visitarnos””, concluyó.