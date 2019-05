Pringles: repudio, bronca e insultos para una pareja que difundió fotos de su safari de caza en África

Una lluvia de insultos está recibiendo, por estas horas, una pareja de Coronel Pringles que viajó a África para hacer un safari y publicó fotos de la cacería de animales salvajes en redes sociales.

Se trata de Luis Serenelli y Camila Ocerín, quienes están siendo blanco de la bronca y el repudio de gran parte de la comunidad en que viven.

Las fotos fueron difundidas por la propia pareja en las redes sociales. Allí aparecen posando sonrientes, hincados y con un arma de fuego en la mano, junto a los cadáveres de leones, búfalos, jabalíes y antílopes, entre otros. En las imágenes también se puede ver a los guías de caza y a otros cazadores.

Tras la viralización de las fotografías, los comentarios arreciaron. La mayoría son insultos, varios de ellos de grueso calibre, y reclamo de una "fuerte condena social".

En la polémica hasta se vieron envueltos familiares de la pareja, como Celeste Ocerín, quien pidió no mezclar su apellido con "la salvajada que hicieron", informó La Nueva.

"Cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos. No comparto ni un poco lo que hicieron, pero no metas a todos en la misma bolsa", le pidió a una persona que criticó a su familia.

"Y nadie tapa nada -añadió- porque es clara la exposición y viralización de la salvajada que hicieron. Y no es solo Ocerín hay otro apellido responsable!!!".

El caso recuerda al de Victoria Vanucci y el empresario Matías Garfunkel, quienes tiempo atrás habían aparecido en fotos tras cazar animales en África. "Esas fotos son un horror", terminó reconociendo la modelo tiempo después.

Lo cierto es que hoy existen distintos sitios web donde se pueden adquirir paquetes para participar de safaris en países de África, con alojamiento y caza de animales incluido. Uno de los más conocidos ofrece "tres días de caza de leones", con guía, a precios que van desde los 12.000 a 17.000 euros.

Si se trata de búfalos, el "paquete turístico" va desde los 10.000 a 12.000 euros; por jabalíes, 3.400 euros (en este caso, cinco días de caza); y, si se trata de antílopes, de 500 a 900 euros.