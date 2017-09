Problema vecinal terminó a los tiros: Balearon una camioneta

Una disputa entre vecinos terminó con un vehículo baleado en Olivero Duggan al 600.

Allí, por motivos que se desconocen, una persona descerrajó tres balazos contra una camioneta Ford F 100, a bordo de la cual se trasladaba Daniel Varela.

El damnificado habló con LU 24 sobre lo ocurrido esta tarde y contó que “venia por Cangallo y retome por Olivero Duggan y una persona llamada Federico Muñiz que lo conozco, salió con una pistola y pegó tres tiros, eso fue todo lo que pasó”.

Además indicó que Muñiz “ha ido a mi taller en Ruta 3 y Caseros, en una oportunidad ha efectuado unos tiros y ya tengo una denuncia hecha y todo y estoy esperando que la justicia haga algo”.

En cuanto al motivo de que haya efectuado los disparos Varela manifestó que “es que él anda con una ex mía y no tiene nada que ver, para andar a los tiros no se justifica andar con otra mujer de nadie, para eso está la justicia para que actué”.

“Me tiró a matar, me parece que la justicia se tienen que encargar de esto, yo no le tengo que decir a la justicia lo que tiene que hacer. Yo pasó todos los días por acá porque vivo en Villa Italia, nunca con nadie tuve problemas”, agregó.