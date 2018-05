Productor denuncia que Intesar no respetó convenio firmado y que personal ingresó sin autorización a su campo (video)

El productor agropecuario Javier Di Marco denunció públicamente que personal que responde a la empresa Intesar ingresó sin su autorización a levantar torres de la línea de muy alta tensión, que unirá Batán con Bahía Blanca, en el campo de su propiedad. Si bien tiene suscripto un convenio con la firma, dijo que no se ha cumplido con lo acordado. Iniciará las acciones legales pertinentes.

El establecimiento rural está ubicado en la zona de La Tigra, casi en el límite del distrito de Tres Arroyos con Coronel Pringles, y tiene afectadas unas 15 hectáreas (3 por cada torre). En esta superficie ahora no se puede sembrar ni tener animales. La pérdida económica ronda los 240 mil pesos (37 toneladas de soja).

“Es todo un desastre”

“Estoy muy molesto por la situación, tengo mucha indignación y me cuesta serenarme. Tenían que pagar en marzo y no lo hicieron. Llegamos a mayo y nada, a ellos no les importa. Es todo un desastre”, lamentó.

La obra está proyectada para que se mejore el servicio de energía eléctrica en Mar del Plata y sus alrededores. La ejecutan dos grandes empresas, una de las cuales, la del Grupo Electroingeniería, tiene su obrador en Tres Arroyos, y ya ha tenido conflictos en otras oportunidades.

“Solo han cobrado tres o cuatro productores nada más”, aseguró Di Marco al contar la situación de sus vecinos.

“Hasta las últimas consecuencias”

“Te estropean la vida y no viene nadie de Buenos Aires para ver cómo le buscamos la vuelta. Yo no sabía quién estaba adentro de mi propiedad. Inicié todos los trámites con el abogado y el escribano para ir hasta las últimas consecuencias. Todo lo que hacen es para perjudicar al productor, no son serios”, concluyó.