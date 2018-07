Profundo pesar en la Sociedad Italiana por el fallecimiento de Mario Torremare

Nicolás Ciancaglini, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de Tres Arroyos, en contacto con LU 24, expresó su profundo pesar por la desaparición física del actual presidente de la entidad peninsular en nuestra ciudad, Mario Torremare, ocurrida el sábado 21.

“Más allá del fallecimiento del presidente de la Sociedad despedimos a un amigo, el venía desempeñándose en el cargo y había sido reelecto por otros dos años”, dijo “Nito”, al referirse a la figura de Torremare.

“Tendremos que seguir, tiene que pasar el primer momento, pero hemos perdido a un amigo, él siempre decía que “como tenía tiempo” se encargaba de juntar a la gente, ser el anfitrión y organizar, detrás de él íbamos todos”.

Suspenden la Cena Aniversario

Ciancaglini informó que se ha decidido suspender la Cena Aniversario, “la que habíamos previsto durante mucho tiempo, y si bien lo informábamos no habíamos puesto en venta las tarjetas; sabíamos que Mario tenía un problema de salud, por lo que esperábamos una recuperación. Ahora no tenemos nada para festejar, más allá del Aniversario, pero no estamos de ánimo para organizar ni compartir una fiesta, por lo que no tiene ningún sentido hacer nada, porque no lo sentimos nosotros tampoco”.

Él tenía un afecto especial por la Sociedad Italiana, un gran amor por la institución, de hecho lo manifestaba ocupando su tiempo libre, de manera permanente, no tomándolo como un trabajo. Es muy triste que nos haya dejado ahora, sorprendidos, es un panorama muy triste”, concluyó.