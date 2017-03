Programan reunión del Consejo de Seguridad Vial del distrito

Luego de la aprobación de la ordenanza que crea el Consejo de Seguridad Vial en el distrito y tras una reunión mantenida con el secretario del área, el concejal Horacio Espeluce, de Cambiemos, manifestó a LU 24 que el martes 7 se efectuará la primera reunión entre el intendente municipal, los concejales, las diferentes áreas involucradas como Obras Públicas, la propia Secretaría de Seguridad – que será sede del encuentro- para comenzar con un amplio trabajo, que incluirá la presencia a futuro de las entidades intermedias, las aseguradoras junto al municipio”.

Es necesario actuar prontamente, ante el importante incremento de siniestralidad que se ha producido a la luz de los últimos accidentes que hemos tenido, y también para ver qué medidas podemos tomar”.

Presupuesto

Consultado sobre si es necesario declarar un estado de Emergencia en Seguridad Vial, Espeluse manifestó que “habría que ver muy bien lo que podríamos encuadrar en estado de emergencia y lo que tiene que ser entendido por el intendente e incluso autoridades provinciales y nacionales para ver qué presupuesto se tiene para dar soluciones paulatinas en el menor plazo posible, ya que como ejemplo puedo decir que si hay que hacer controles y no hay personal y habría que ir hacia las foto multas, para bajar la velocidad, lo que requiere otro presupuesto, o colocar lomos de burro para dar mayor seguridad, pero hay que ver dónde ponerlos para evitar accidentes”.

“La ordenanza no tiene en su redacción el presupuesto indicado, ya que se aprobó en diciembre junto al presupuesto, pero creo que en las atribuciones que tiene el intendente es asignar una partida para esto y si él lo entiende a partir de ahí tomar acciones”.

Efecto multiplicador en las escuelas

“Estamos justo en el inicio de las clases y se podría trabajan en un acuerdo con todos los colegios para incorporar soluciones en ese plan, pero hay que ponerse de acuerdo y no discutir cuestiones menores, lo que tiene que garantizarse es la seguridad y que a su vez no le cueste más plata al municipio, es un tema muy importante e inmediato, era lógico que en vacaciones se postergara, pero ahora no hay razones para postergar las reuniones”.