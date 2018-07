Promo para “Halloween Park” en el Teatro: por cada tres chicos, un adulto gratis

Una excelente propuesta para estas vacaciones es la presentación de “Halloween Park”, un musical infantil para disfrutar en familia que llega al Teatro Municipal de Tres Arroyos este miércoles 18 de julio a las 18. Además, hay una excelente promoción para disfrutar del espectáculo, porque retirando bonos en distintos kioscos y librerías de la ciudad, y también en LU24, por cada tres niños el adulto que los acompaña no paga la entrada.

En “Halloween Park”, los monstruos y brujas, ¡se asustan de los niños! Y la experiencia comienza apenas el púbico llega al teatro, porque antes de la obra, los niños podrán jugar con “El Beauty Horror”, donde se maquillan y reciben los dientes de vampiro; “El Sillón de los Famosos”, donde los anfitriones darán la bienvenida y los invitarán a sacarse fotos en este sillón del horror; y el “Túnel de las Tinieblas”. Para entrar a la sala, caminarán por este pasadizo secreto envueltos en humo, calabazas y ruidos de ultratumba.

Además, una vez en la sala, serán parte de la obra participando activamente.

“Halloween Park” llega con la dirección artística de Martín Elías, Pedro Caballero y Juan Ortega; dirección escénica de Juano Ortega y Martín Elías, este último productor ejecutivo además junto a Maximiliano Suárez.

Entrega de bonos

Hay bonos disponibles para la promoción de un adulto gratis por cada tres niños en Kiosco El Edén, Librería Letras, Porotos, Bazar Las Flores, Librería Maravillas, Géminis, Acuarela, El Buen Gusto, Pitágoras, Facheritos, They and They, A ti te quiero, Mariposa Azul, Quetzal, Carabela, Skoops, Pekemundo, Mimo, Helados Chinos y Kiosco El Punto.

Las entradas están a la venta en el teatro, de 17.30 a 21.30. Informes en el 434242. La sala está equipada con aro magnético para hipoacúsicos. Facebook: Teatro Tres Arroyos.