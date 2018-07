Promocionan desde el municipio un Plan de Regularización de Construcciones no Declaradas

La Municipalidad de Tres Arroyos pone en marcha un Plan de Regularización de Construcciones no Declaradas y ofrece importantes descuentos en el Derecho a Construcción e interesantes planes de financiación de hasta en 12 cuotas, para quienes realicen los trámites correspondientes, que inicialmente tendrá como plazo hasta fines de este año.

Así lo indicó el concejal vecinalista, Cdor. Guillermo Salim, esta mañana a LU24 que aseguró: “nos interesa promocionar el Plan de Regularización de Construcciones no Declaradas. Esto viene a dar respuesta a una problemática que era recurrente. Se habían acumulado trámites en la municipalidad de personas que con los años fueron realizando pequeñas modificaciones en las viviendas, sin la presentación de los planos correspondientes. Luego por la necesidad de tener los papeles al dia por algunos trámites en particular o de manera voluntaria se han acercado a regularizar y se han encontrado con algunas sanciones y a veces los importes se han hecho algo onerosos y surgió la imposibilidad de regularizar el trámite”, detalló el funcionario.

Explicó en cuanto al origen de la iniciativa que hubo una presentación sobre finales del año pasado, por parte del concejal de Cambiemos Roberto Fabiano, “que tuvo la iniciativa junto con el Colegio de Arquitectos, de trabajar en este tema. Estamos con esta situación y nosotros trabajamos con áreas técnicas municipales, nos reunimos; se trabajó un par de meses y se sancionó esta ordenanza de Regularización de Construcciones no Declaradas en la que se contemplan varias situaciones”.

Consideró que “esta es una gran oportunidad que está vigente hasta fin de año, para presentarse a través de un profesional matriculado a actualizar los planos correspondientes. Tiene una reducción importante en los derechos de construcción, de un 50 por ciento, un plan de facilidades de pago de hasta en 12 cuotas, y contempla dos situaciones distintas: una la de las viviendas unifamiliares, como puede ser las pequeñas ampliaciones y aquellas cuestiones más comerciales, como el que hizo más departamentos de los que se podían”.

"Ha comenzado una especie de campaña política"

Respecto a la situación política que se anticipa de cara a las elecciones del 2019, Salim mencionó: “a mi humilde entender, ha comenzado en la ciudad una especie de campaña política. Estamos en un año muy complicado para todos: para la Nación, para la Provincia y para todos los Municipios y en especial, para la gente. Evidentemente no estamos pasando un buen momento económico y eso nos afecta a todos. Al municipio que recibe cada vez más demanda y probablemente menos recursos por parte de la nación y la provincia. Hay que agudizar el ingenio, ver de qué forma el impacto podemos minimizarlo y eso no es fácil de hacer. La oposición también toma parte en este sentido. A partir de los resultados del año pasado, han visto una posibilidad de posicionarse y empezaron anticipadamente a trabajar en ese sentido”, consideró.