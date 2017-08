Propietario de fábrica incendiada asegura que el vandalismo en esa zona “ha pasado a mayores”

Luego de que el pasado sábado tomara fuego el depósito de la fábrica de productos de limpieza “La Criolla”, ubicada en Av. Caseros y La Plata, uno de los propietarios de la misma, Héctor D’annunzio, denunció públicamente la serie de actos de vandalismo que se registran a diario en este sector de la ciudad y que “ha pasado a mayores”.

Explicó sobre el tema, que el sábado a la tarde tuvimos un nuevo incidente. Venimos con una serie de vandalismo desde hace tiempo atrás y esta vez, pasó a mayores. Veníamos con pequeños robos. Tuvimos que cerrar y poner alarma y como no alcanzó hicimos un paredón de 3 metros y no alcanzó. Este sábado boquetearon una pared y haciendo una gracia, prendieron fuego el depósito”.

Alertó que es “altamente combustible lo que se comercializa. Tomó fuego rápido y un galpón de 122 metros quedó totalmente destruido. Vecinos llamaron a los bomberos que fueron con dos dotaciones que trabajaron bastante y rápidamente. Es preocupante, porque viven 5 familias de forma directa de la fábrica y se fueron de mambo con el daño en este caso. El daño fue total. Se dañaron depósitos, materiales, máquinas”, dijo.

D’annunzio, agradeció a los vecinos del barrio que dieron aviso a los bomberos y al cuartel que asistió. “Dentro de todo fue con suerte y no pasó a los demás galpones”.