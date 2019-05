Proponen pasar a archivo proyectos de Fhürer “por su ausencia en las comisiones”

Ediles de la Comisión de Salud y Acción Social del Concejo propusieron que se archiven los proyectos del concejal Matías Fhürer, “porque no viene a las comisiones”. En la reunión de hoy se resolvió girar al archivo un proyecto de resolución generado por el edil del unibloque del Peronismo Renovador, pero en este sentido, Mercedes Moreno advirtió que “concretamente este no era viable para nuestro ámbito local, pero además coincidimos con el concejal Martín Garrido en que no tiene sentido mandar proyectos de resolución de la sesión a los que no se da curso, nuevamente a la comisión. Y si además llegan y no está el concejal autor para defenderlos, no tienen viabilidad”.

Análisis de la situación de un niño y su mamá

Por otra parte, se inició el análisis de la situación de Pedrito, un niño con una cardiopatía grave y otros inconvenientes de salud, y su mamá, que envió una carta al Concejo. “Vamos a hablar con ella y hacerle el acompañamiento para el abordaje de la situación social y la salud de este chiquito en las distintas áreas municipales”, indicó Moreno.

Triage y otros temas de salud

Finalmente, y en torno a un antiguo expediente sobre implementación del sistema Triage en la atención de salud en el Centro Municipal, Moreno anticipó que para la próxima reunión se ha convocado a la secretaria de Prevención y Salud municipal, y a las autoridades del nosocomio, para evaluar distintos temas entre los cuales también se les consultará sobre este mecanismo y su funcionamiento.