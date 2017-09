Propuesta escolar contra la violencia, logró que 150 familias se sumen y participen de un concurso de dibujo

La Escuela Primaria N° 8 realizó un concurso familiar en el marco de un proyecto institucional denominado “Tratémonos bien: en contra de la violencia y malos tratos”, en el que fueron presentados alrededor de 150 trabajos y de los cuales fueron seleccionados 4 por profesores del área artística, para en esta semana poder elegir el ganador a través del voto de la comunidad.

Según explicó la Directora del Establecimiento, Mariana Roncal, “fue una iniciativa institucional, en la que veníamos trabajando en el proyecto sobre lo que es la violencia escolar y de cualquier tipo. Queríamos darle una cuestión donde la familia participara desde otro lugar y se nos ocurrió que fuera a través de un dibujo. Participaron más de 150 familias y nos llena de orgullo. Fueron seleccionados 4, por profesores de la rama artística y esos que son finalistas, están puestos en la página de Facebook de la escuela llamado ‘escuela primaria n° 8 Ts. As.; pueden verlos ahí y votar con un me gusta. El que más reúna en la semana, hasta el miércoles que viene, gana.

El premio es algo simbólico ya que el que resulte ganador, será el slogan de la escuela”.

Manifestó su sorpresa porque durante el trabajo “la familia apuntó a trabajar sobre todo tipo de violencia. La familia quiso decir eso. No a cualquier tipo de violencia”.