Prórroga para la explotación de la Arenera y creación del Consejo Consultivo de Adultos Mayores (Videos)

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó en la sesión desarrollada esta noche cuatro ordenanzas a través de las cuales se adjudica la concesión para presentar el servicio de hemodiálisis en el Centro Municipal de Salud; se otorga en comodato un terreno a la Asociación de Vecinos Amadeo Miedan; se prorroga el contrato para explotar la arenera de Claromecó: y se crea el Consejo Consultivo Municipal de los Adultos Mayores. Asimismo se adhirió al tratamiento del proyecto de ley para la formación del Colegio de Profesional de Enfermería.

Hemodiálisis, con reparos

Se autorizó unánimemente la adjudicación de la licitación pública para la concesión la prestación de servicios de nefrología, hemodiálisis y DPCA en el Centro Municipal de Salud.

“Se dio de manera precipitada y llegamos tarde a ciertos puntos”, expresó Andrea Montenegro (FR) desde el interbloque peronista al tiempo que pidió, si bien no hizo objeciones al pliego, por la continuidad de las 11 personas que trabajan en el servicio.

En tanto, Claudia Cittadino (MV) reafirmó que para la habilitación de pacientes que corresponden a IOMA y PAMI se gestionará para que no haya demoras y aclaró que mientras se cumplen esos trámites serán atendidos en la Clínica Hispano. Lo mismo ocurrirá para con los traslados.

Terreno para la Asociación de Vecinos Miedan

Se aprobó por unanimidad la ordenanza por la que se cede por 20 años en comodato una parcela de terreno, ubicada en la calle Roca 1146, a la Asociación de Vecinos Amadeo Miedan, cuyos integrantes aplaudieron, para la construcción de un centro cultural.

El edil Lucas Carrozzi (MV) fundamentó que el actual espacio que ocupa la Biblioteca Luis Meister “ha quedado chico” por lo que se necesita un nuevo lugar. Además, aclaró que esto no afecta la ampliación del Geriátrico Municipal y que se respeta el cuidado del medio ambiente. Hubo presencia de representantes de la institución barrial.

Desde Cambiemos se acotó que si bien el proyecto fue elevado por el Ejecutivo, desde este bloque también se trabajó en un proyecto similar. Sin obviar mencionar “mezquindades políticas”, María Marta Naveyra resaltó que lo importante es que sea en beneficio de los vecinos.

Al igual que el interbloque, no dejó pasar “la celeridad” con la que se trató y aprobó el tema.

“Es mérito de la Asociación”

“Esto es un proyecto de los vecinos, ellos lo pidieron y lo lucharon, está caratulado como del Ejecutivo pero es mérito de la Asociación”, cruzó Cittadino.

Prórroga hasta 2024 para la explotación de la Arenera de Claromecó

También se prorrogó por unanimidad el contrato de permiso de explotación de la cantera de arena de Claromecó con la Asociación Cultural Educativa de Claromecó hasta el 30 de abril de 2024. La extensión se dio pensando en las instituciones que perciben el canon correspondiente por la actividad.

Consejo Consultivo Municipal de los Adultos Mayores

En el Día del Jubilado, se creó el Consejo Consultivo Municipal de los Adultos Mayores para promover el empoderamiento de la ciudadanía en pos de una mejor calidad de vida y garantizar sus derechos, entre otras cuestiones inherentes a esta franja etaria. “Viene a sumarse a la Comisión de Apoyo”, destacaron y desde el interbloque peronista remarcaron el difícil contexto social en el que se sanciona la norma.

Adhesión para crear el Colegio de Profesionales de Enfermería

Ante la presencia de representantes de “Enfermeros x Reconocimiento” de Bahía Blanca, quienes celebraron la iniciativa junto a sus pares locales, se decidió dirigirse a la Legislatura Provincial para manifestar adhesión al tratamiento de proyecto de Ley referido a la creación del Colegio Público de Profesionales de Enfermería.

Estacionamiento de remises en el centro

Con remiseros presentes en el Salón Blanco, se dio curso favorable al pedido del interbloque para solicitarle al DE que, a través de la Secretaría de Seguridad, convoque a una reunión de propietarios y choferes por el tema del estacionamiento en la zona céntrica. Asimismo se solicitó que se deje sin efecto la realización de multas hasta que se concrete el encuentro.

Orfanó contra Cambiemos: “Vamos a la vida sin auto”

Al solicitarse que se disponga la jornada “Un día sin auto”, a celebrarse el 22 de septiembre de cada año, iniciativa fundamentada por Roberto Fabiano, Santiago Orfanó (MV) dijo que “la gente de Cambiemos me genera emociones encontradas. Le quiero decir que a este ritmo vamos hacia la vida sin auto porque la gente no puede pagar la nafta”.

Y se sumó Mercedes Moreno (UC) expresando que “no tenemos Ministerio de Salud pero si Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta. Hay menos autos porque la gente no puede usarlo”.

El tema fue aprobado por mayoría ya que no acompañaron FR y UC.

Pity reclama que “Pissani no me atiende el teléfono”

Y cuando se refería al pedido para que se realice una poda preventiva del árbol ubicado en Talcahuano al 520, Julio “Pity” Federico dijo que “Pissani (subsecretario de Servicios Públicos) no me atiende el teléfono y no da ningún tipo de solución a tres familias de bajos recursos que viven allí. Lejos de mí esta querer pelearme con Pissani pero que poden esa planta. Si pasa algo yo lo voy a responsabilizar a él”, advirtió.

Otros temas

Además se aprobaron diferentes proyectos de comunicación de la oposición solicitándole al Ejecutivo que se proceda a realizar tareas de mantenimiento y limpieza de los juegos de la plazoleta del Barrio Colegiales; que se intime a quienes ocupen sus veredas indebidamente con objetos que no permitan la libre circulación de peatones; se complete señalización en Reta; que se informe cantidad de personas con capacidades diferentes que trabajan en la Municipalidad, entre otros. Y del vecinalismo que el Ministerio de Educación Bonaerense informe respecto de la obra de la Escuela Especial N° 501: ¿cuándo van a terminar la obra?, preguntó el concejal Francisco Aramberri, dirigiéndose al bloque macrista.

Por afonía de Meo Guzmán, “Ticho” presidente

El presidente del Concejo Deliberante Matías Meo Guzmán padece de un cuadro de afonía y en consecuencia Enrique “Ticho” Groenenberg, vicepresidente primero del cuerpo, ocupó su lugar en la sesión.