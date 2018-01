“Pueblos de Buenos Aires”: Agradecen a la familia Andino de Bellocq

En Facebook hay un grupo denominado Pueblos de Buenos Aires en el cual se publican imágenes de localidades de la provincia. La idea es reflejar historias y anécdotas de los pueblos y sus habitantes.

Stella Maris Rodríguez‎ decidió compartir en la red social fotografías de San Francisco de Bellocq y en ese sentido destacó la colaboración de la familia Andino.

Lo que escribió es lo siguiente:

“Hola amigos hoy quiero compartir con ustedes algo que me sucedió, y que sólo estas cosas suceden en nuestros pueblos. Fui a visitar San Francisco de Bellocq y cuando estaba sacando fotos se me acercó un señor muy amable. Cuando le comente que estaba sacando fotos del pueblo me ofreció llevarme en su camioneta a recorrer el pueblo. A ello se armaron sus dos hijas, estudiantes de turismo. Recorrimos el pueblo, pude sacar fotos en sitios a los que no hubiera llegado sola y además me contaron con inmenso amor la historia de su pueblo. Qué más se puede pedir? Muchas gracias familia Andino de San Francisco de Bellocq”.