“Puede haber algún tipo de maniobra de vaciamiento de la empresa”, dijo D’Annunzio sobre la ex Laso

Empleados de la empresa 3 Arroyos SA, ex Laso, realizaron una asamblea esta tarde, luego de que durante la audiencia con el Ministerio de Trabajo no se pudo llegar a un acuerdo con los directivos.

Juan D’Annunzio, representante del gremio de la alimentación, dijo que las novedades no son alentadoras. “Entendemos que puede haber algún tipo de maniobra de vaciamiento de la empresa, nosotros estamos en esa posición, y estamos a la espera de que nos digan qué va a pasar con las más de 120 familias que dependen de este trabajo”, expresó a LU 24.

En la audiencia la empresa estuvo representada por directivos locales, que en el día de ayer viajaron a Pilar. “Nos extrañó que pidieron la conciliación obligatoria, lo toman como un conflicto iniciado por los trabajadores, por la parte gremial, cuando no es así, la realidad es que hay una falta de insumos, la gente no está trabajando, no se les están dando las tareas necesarias que necesita cada trabajador. Hay una falta de insumos que es muy notoria y está todo parado y todo apagado”, dijo D’Annunzio.

También aseguró que el plan de ellos es ir vendiendo y de a poco traer cosas: “La verdad hasta ahora no hemos visto nada y no creemos que con ese poco movimiento puedan salir de la deuda real que tienen, entonces también necesitábamos que bajara una voz desde la empresa porque esta gente no sabía nada hasta ayer. Hace 20 días que venimos preguntando qué va a pasar y nadie nos sabía responder. Cuando citamos una audiencia al ministerio, porque primero se negaban a venir, mandaron de vuelta a este muchacho a que le pongan un cassette en Pilar y es lo que dijo acá hoy, pero ninguna solución, ni vemos que esto traiga aparejado una solución para los trabajadores”.

Y comentó que “la empresa está esperando una inyección de dinero que sabemos, en los tiempos que estamos viviendo, que la están buscando pero no se encuentra, si todavía están esperando la lluvia de inversiones, acá no aparece nada, es terrible”.

Por otro lado indicó que “hubo intento de sacar al personal de vacaciones, pero nosotros no vemos en que reactivaría a la empresa hacer esto”.

“No hay un panorama alentador. Es un producto excelente el que vende la empresa. Acá alguien hizo los números mal, y no fueron los trabajadores, ni fue el gremio como intentan decir desde la empresa para sacarse esta situación de encima”, concluyó.