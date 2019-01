“Puede suceder que un perro te muerda pero de ninguna manera hacer lo que este animal hizo: abandonarlo”, dijo la mamá de Tiago

“Puede suceder que un perro te muerda pero de ninguna manera hacer lo que este animal hizo: abandonarlo”, dijo Bárbara Jefimowicz, la mamá de Tiago, el niño de 8 años al que le tuvieron que dar tres puntos de sutura en Reta.

La mujer contó que “el día de Reyes, junto a mi otro hijo de 9 años bajan del departamento, por calle 48, para dirigirse a tomar un helado y pasan por al lado de un señor con un perro cruza de Rottweiler con correa. Automáticamente le salta a mi hijo por el lado derecho y le abre el brazo. Estaba sujeto a la correa el perro pero sin bozal”.

‘Calláte nene’

Y agregó: “lo atacó sin que él hiciera un movimiento brusco ni nada por el estilo y le provocó un corte de 4 centímetros, lo abrió de par en par. Automáticamente mi nene grita yo lo escucho y bajo. Los vecinos del lugar me dicen que el hombre vio como lo mordió y le dijo ‘calláte nene’ y siguió caminando. La gente se enfocó en mi hijo porque es un corte muy importante el que tiene en el brazo y el tipo se escapó”.

“Supongo que es un turista”

“Yo vengo a Reta desde que nací y mi marido trabaja acá durante cuatro meses. Yo supongo que es un turista porque cualquier persona residente o quien viene desde siempre frena y no abandonaría una criatura. No tengo visto el perro, rastrillé todo Reta con el auto y el tipo se escondió como una cucaracha. Muchos opinan lo mismo que yo”, agregó.

Al niño “le hicieron las curaciones correspondientes en la salita y le dieron tres puntos de sutura para que la herida quede abierta porque tiene que supurar. Mi nene estaba muy dolorido y nervioso, en estado de shock. La anestesia no le cubrió y lo tuvieron que pinchar un montón de veces pero lo soportó”.

“Nadie se preocupó por mi hijo ni me dijeron de la vacuna”

“No me dijeron absolutamente nada de la vacuna antirrábica, ayer fui a Tres Arroyos a tener una segunda opinión al Hospital Pirovano, luego de comunicarme con el Centro de Zoonosis. Nos dijeron que hace meses que no hay vacunas desde hace meses porque supuestamente no se está fabricando. Yo a través de diferentes contactos que tengo me entero que en Capital también hay faltante pero en el Hospital Durand si la tiene al igual que en un centro de Avellaneda que me enteré por la radio ya que a mí nadie me llamó”, relató.

“Estoy indignada”

“Yo no conozco a Isabel Tarchinale (secretaria de Salud) y ningún funcionario se preocupó en contener a mi hijo, solamente en la salita que la tendieron muy bien, y eso es para destacar. Estoy indignada por cómo se están manejando ya que seguramente para alguien importante o un familiar de algún funcionario la consiguen o la tienen pero para el ciudadano común no, yo estoy cansada. Es obligación del Estado proveer las vacunas”, cuestionó.