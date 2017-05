Puente Roca: Inge Andersen recibió una pieza ornamental como homenaje simbólico

A manera de homenaje simbólico a la persistencia de los residentes en la zona porque se concrete la obra del Puente Roca, miembros de la Asociación de Vecinos Amadeo Miedan, de Villa del Parque, entregaron a Inge Andersen un trozo del viejo puente ubicado en el lugar.

Oscar Martínez, presidente de la junta barrial, agradeció la presencia de la ingeniera Susana Laborde, de Hidráulica, y aseguró que la vecina elegida para la entrega de “una pieza de las ornamentaciones del puente, lo merece por su larga lucha para que esto se concrete”, según indicó.

Andersen agradeció “lo principal, que es haber recuperado parte del querido puente viejo”, y destacó el nombre de José Luis Martiquet, a quien consideró “artífice de muchas de las cosas que se realizaron en el barrio”. Sobre la ingeniera Laborde, aseguró que “ella cumplió mi sueño de tener algo del viejo puente”, y finalmente puso énfasis en el rol de la Municipalidad, “que está presente cada vez que necesitamos algo”.

Laborde, por su parte, rescató “la lucha de los vecinos. Inge Andersen nos dijo, en una reunión de las tantas que tuvimos, que ella no quería que el puente se tire, algo que no pudo mantenerse tal como estaba, pero se buscó conservar la estética y replicar el detalle más importante, las barandas, y repetir lo mejor posible las ornamentaciones, que fueron realizadas por un señor de Balcarce, Colavitto, que hizo un trabajo de artista”.

La profesional admitió que “las lluvias han impedido avanzar para que la obra se termine porque no pueden trabajar las retroexcavadoras, pero esperamos inaugurarlo lo antes posible”.