Quantín sobre deuda por obra de asfalto: “Es un cuchillo en el corazón, nunca pensé hacer juicio a la Municipalidad”

En el marco de la entrevista con el titular de la empresa Vial Agro, sobre la Ruta Segura, y consultado por LU 24 respecto a la situación que se produce por la deuda existente en la obra de las 108 cuadras de asfalto, Pablo Quantín sostuvo que “el contrato de la misma se ha rescindido y nos encontramos en una encrucijada bastante compleja, porque la Municipalidad asumió una postura muy irresponsable, hace seis meses les dijimos que no se iba a contar con el apoyo de Nación, y no se les cayó una idea para ver como poder cumplir con lo adeudado; es un cuchillo en el corazón, no pensé nunca iniciar un juicio a la Municipalidad”.

Agregó: “en diciembre le advertí personalmente al intendente que no contaba con el financiamiento, y no tuve ninguna respuesta màs que “esperemos, esperemos, esperemos”, no hay mucho para esperar, cuanto más vamos a esperar , hace más de seis meses”.

“Es una lástima que al Ejecutivo municipal no se le caiga una idea para pagar una deuda, y deja una obra a medio hacer. Se ejecutaron cincuenta millones de pesos de los setenta millones presupuestados, se pagaron veinte y quedan otros treinta a cobrar y los valores quedaron dispersos ante la situación económica”, concluyó.